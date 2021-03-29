加州4月起50歲以上民眾可接種新冠疫苗

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加州計畫在4月1號開放50歲以上民眾接種新冠疫苗，並將從15號起擴大開放給所有16歲以上民眾，讓不少50到64歲人士都希望能趕在這兩週期間打上疫苗，東灣奧克蘭（屋崙）Coliseum的大型疫苗接種中心，預計4月1號起可以提供只需打一劑的Johnson & Johnson疫苗。

本週六金銀島首度迎來流動疫苗接種診所，當局為合資格的民眾接種Moderna疫苗，總共打了一百劑，接下來兩個週六，這個流動疫苗接種診所還會繼續開放。

而奧克蘭Coliseum的接種中心預計4月1號起可以提供只需打一劑的Johnson & Johnson疫苗，目標希望能夠在短時間內，為更多民眾接種疫苗，而這個中心按計畫將於4月11號關閉。

加州截至周六晚，已有將近1700萬人接種了至少一劑新冠疫苗，每天平均接種約28萬劑，超過600萬人已經完成疫苗接種。

而加州計畫在4月1號開放50歲以上民眾接種新冠疫苗，並將從15號起擴大開放給所有16歲以上民眾。

不過疫苗供應量是否能滿足需求，而所有預約是否都能如期完成，都是當局面臨的挑戰。

根據加州財政部數據估計，加州有約720萬人，年齡介於50到64歲之間，當中只有約23%已接種了至少一劑疫苗。

相較於年齡介於18到49歲之間的人口，已有約37%接種了至少一劑疫苗，雖然該族群年紀較輕，不過可能因為職業關係，或是有健康問題，已經合資格接種疫苗。

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