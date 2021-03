加州4月起50歲以上民眾可接種新冠疫苗

【KTSF】

加州計畫在4月1號開放50歲以上民眾接種新冠疫苗,並將從15號起擴大開放給所有16歲以上民眾,讓不少50到64歲人士都希望能趕在這兩週期間打上疫苗,東灣奧克蘭(屋崙)Coliseum的大型疫苗接種中心,預計4月1號起可以提供只需打一劑的Johnson & Johnson疫苗。

本週六金銀島首度迎來流動疫苗接種診所,當局為合資格的民眾接種Moderna疫苗,總共打了一百劑,接下來兩個週六,這個流動疫苗接種診所還會繼續開放。

而奧克蘭Coliseum的接種中心預計4月1號起可以提供只需打一劑的Johnson & Johnson疫苗,目標希望能夠在短時間內,為更多民眾接種疫苗,而這個中心按計畫將於4月11號關閉。

加州截至周六晚,已有將近1700萬人接種了至少一劑新冠疫苗,每天平均接種約28萬劑,超過600萬人已經完成疫苗接種。

而加州計畫在4月1號開放50歲以上民眾接種新冠疫苗,並將從15號起擴大開放給所有16歲以上民眾。

不過疫苗供應量是否能滿足需求,而所有預約是否都能如期完成,都是當局面臨的挑戰。

根據加州財政部數據估計,加州有約720萬人,年齡介於50到64歲之間,當中只有約23%已接種了至少一劑疫苗。

相較於年齡介於18到49歲之間的人口,已有約37%接種了至少一劑疫苗,雖然該族群年紀較輕,不過可能因為職業關係,或是有健康問題,已經合資格接種疫苗。

