在埃及蘇彝士運河擱淺近一星期的超大型貨櫃船長賜號,終於完全浮起,恢復正常航道,運河恢復通航。

長榮貨輪「長賜號」擱淺蘇彝士運河第六天,迎來好消息,借助周日晚大潮,在十多艘巨型拖船和挖泥船連日清理泥石下,當地翌日凌晨4時半浮起。傳出歡呼聲,附近船隻鳴笛慶祝,負責救援的船員大讚船身成功轉向。

長賜號船身方向已修正,長400米的長賜號上周二擱淺,堵塞蘇彝士運河,多艘挖泥船連日操作,挖走超過2萬7000立方米的沙泥。

這條連接歐亞的主要航道每日運輸貨值逾90億美元,佔全球貿易額約12%。現時仍有300多艘船滯留,等待通航。

全球最大貨櫃航運公司馬士基指,即使運河重開,估計目前船舶擠塞的情況,可能要至少花6天疏通。

