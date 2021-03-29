舊金山市府官員憂民眾過早對防疫鬆懈

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舊金山（三藩市）近幾星期的確診個案持續下降，現正處於州府的橙色抗疫級別，不過市府官員就擔心，民眾過早對防疫鬆懈。

舊金山近來的確診數字下降至疫情爆發以來的最低，過去7日平均確診個案是29宗，比起冬季爆發平均374宗下降很多，不過不少官員都擔心，民眾見到這些數字後，會過早對防疫鬆懈。

隨著美逐漸重啟國內有一半州分，確診個案又再度上升，死亡人數繼續遞增。

CDC總監表示，過去7日人的平均死亡人數有起碼一千人，疫情依然令她很擔心。

大部分的州分，在5月1日前會開放給所有16歲以上人士接種疫苗，加州會早多兩星期開始。

學者仍在研究，接種了疫苗的民眾，會否同樣傳播新冠病毒，他們正研究12,000名接種了疫苗的大學生，以及他們的密切接觸者，看看能否得出答案。

白宮抗疫小組專家Anthony Facui醫生希望大約5個月後，可能會找到答案，包括接種了疫苗的人會否無症狀感染，如果會的話，又會否再傳染給他人。

截至星期六，舊金山16歲以上的民眾有43%最少接種了一劑疫苗。

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