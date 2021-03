舊金山市府官員憂民眾過早對防疫鬆懈

【KTSF】

舊金山(三藩市)近幾星期的確診個案持續下降,現正處於州府的橙色抗疫級別,不過市府官員就擔心,民眾過早對防疫鬆懈。

舊金山近來的確診數字下降至疫情爆發以來的最低,過去7日平均確診個案是29宗,比起冬季爆發平均374宗下降很多,不過不少官員都擔心,民眾見到這些數字後,會過早對防疫鬆懈。

隨著美逐漸重啟國內有一半州分,確診個案又再度上升,死亡人數繼續遞增。

CDC總監表示,過去7日人的平均死亡人數有起碼一千人,疫情依然令她很擔心。

大部分的州分,在5月1日前會開放給所有16歲以上人士接種疫苗,加州會早多兩星期開始。

學者仍在研究,接種了疫苗的民眾,會否同樣傳播新冠病毒,他們正研究12,000名接種了疫苗的大學生,以及他們的密切接觸者,看看能否得出答案。

白宮抗疫小組專家Anthony Facui醫生希望大約5個月後,可能會找到答案,包括接種了疫苗的人會否無症狀感染,如果會的話,又會否再傳染給他人。

截至星期六,舊金山16歲以上的民眾有43%最少接種了一劑疫苗。

