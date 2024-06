【灣區新聞】奧克蘭市府擬削減公共安全部門預算 警察與消防部門將受影響

【KTSF 林子皓報導】

在奧克蘭(屋崙)市長因市內上升的犯罪率,而面臨罷免公投之際,奧克蘭市府正考慮削減公共安全部門的預算,此舉將影響警察部門,以及消防部門。

面對2億元赤字,奧克蘭市府的財政預算,依賴出售Coliseum運動場來獲取資金,但萬一賣地計劃告吹,就要有後備計劃。

根據後備計劃,奧克蘭市府打算削減警方至少2千六百萬元的預算,包括減少警員數目,和兩間警察學校將停止營運,警察工會對於這個消息感到不滿。

有社區領袖也表示,市內的治案已經惡化到臨界點。

Acts Full Gospel教堂主教Bob Jackson說:「其中一位年輕男子,我們教會的牧師,昨晚去看了電影,他從電影院裡出來,被人開槍擊中了,感謝上帝的恩典,他沒有死。」

當Jackson聽到市府可能會削減公共安全部門的預算後,他擔心此舉會導致奧克蘭的治安問題惡化。

Jackson說:「奧克蘭必須恢復法律和秩序,市內的違法行為已經太過了。」

奧克蘭警察協會相信,如果這個計劃通過,奧克蘭警方的人手可能會由目前有712位警員,減至678人甚至628名警員。

奧克蘭警察協會主席Huy Nguyen說:「我甚至無法思考,我們將如何有效地處理市內的罪案,以及回應求救電話。」

奧克蘭警察協會的主席表示,比起25年前,奧克蘭警方的人手已經減少了,而市內的居民就增加了近5萬。

Nguyen說:「他們想知道是什麼,讓警察在這裡難以工作,其實是市民在這座城市裡生活,變得很困難,這是我們必須問我們的公民的一個問題,什麼時候才會說夠了。」

Jackson要求奧克蘭市議會改善市內的治安,讓市民能夠安心地生活,安全地去電影院看電影。

他認為在現任市長盛桃的帶領下,奧克蘭的治安無法改善。

Jackson說:「市內的治安是絕對、肯定、明確地不會改善。」

