【灣區新聞】奧克蘭市府擬削減公共安全部門預算 警察與消防部門將受影響

【KTSF 林子皓報導】

在奧克蘭（屋崙）市長因市內上升的犯罪率，而面臨罷免公投之際，奧克蘭市府正考慮削減公共安全部門的預算，此舉將影響警察部門，以及消防部門。

面對2億元赤字，奧克蘭市府的財政預算，依賴出售Coliseum運動場來獲取資金，但萬一賣地計劃告吹，就要有後備計劃。

根據後備計劃，奧克蘭市府打算削減警方至少2千六百萬元的預算，包括減少警員數目，和兩間警察學校將停止營運，警察工會對於這個消息感到不滿。

有社區領袖也表示，市內的治案已經惡化到臨界點。

Acts Full Gospel教堂主教Bob Jackson說：「其中一位年輕男子，我們教會的牧師，昨晚去看了電影，他從電影院裡出來，被人開槍擊中了，感謝上帝的恩典，他沒有死。」

當Jackson聽到市府可能會削減公共安全部門的預算後，他擔心此舉會導致奧克蘭的治安問題惡化。

Jackson說：「奧克蘭必須恢復法律和秩序，市內的違法行為已經太過了。」

奧克蘭警察協會相信，如果這個計劃通過，奧克蘭警方的人手可能會由目前有712位警員，減至678人甚至628名警員。

奧克蘭警察協會主席Huy Nguyen說：「我甚至無法思考，我們將如何有效地處理市內的罪案，以及回應求救電話。」

奧克蘭警察協會的主席表示，比起25年前，奧克蘭警方的人手已經減少了，而市內的居民就增加了近5萬。

Nguyen說：「他們想知道是什麼，讓警察在這裡難以工作，其實是市民在這座城市裡生活，變得很困難，這是我們必須問我們的公民的一個問題，什麼時候才會說夠了。」

Jackson要求奧克蘭市議會改善市內的治安，讓市民能夠安心地生活，安全地去電影院看電影。

他認為在現任市長盛桃的帶領下，奧克蘭的治安無法改善。

Jackson說：「市內的治安是絕對、肯定、明確地不會改善。」

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