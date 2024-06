【全國新聞】財政部公布計劃有助降低房屋成本 但可負擔住房危機仍持續

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦財政部長耶倫本週稍早前宣布一項幫助降低房屋成本計劃,不過受到各種經濟問題的影響,可負擔住房危機仍在持續。

根據全國房地產經紀人協會的數據,全國房價連續第十個月年比上漲,上個月房銷售價格中位數躍升5.8%,至41.9萬元,創下有史以來最高價格,舊金山(三藩市)灣區的房屋中位數是140萬。

全國房地產經紀人協會經濟學家Lawrence Yun說:「庫存不足,所以買家的選擇很少。」

住房負擔能力危機,是一個影響整個美國的問題。

耶倫說:「我們面臨著長期非常嚴重的住房供應短缺,導致了負擔能力危機。」

財政部長耶倫本週在明尼阿波利斯宣布,拜登政府設立一億美元基金的計劃,在未來三年內,為可負擔房屋項目提供資金,但推高房價的不光是房屋庫存不足。

根據勞工統計局的數據,儘管通貨膨脹總體已經降溫,但住房成本,包括租金或貸款成本仍在繼續上升。

根據聯邦房貸機構『房地美』的數據,截至6月20日,平均30年期固定抵押貸款利率為6.87%。

最近對Zillow和Streeteasy數據的分析發現,去年大約50%的主要都會區的租金成長速度快於薪資成長速度。

New Haven大學教授John Rosen說:「這尤其令人沮喪,因為你無法減少住房開支。」

許多經濟專家表示,高昂的住房成本不太可能很快下降。

