【全國新聞】財政部公布計劃有助降低房屋成本 但可負擔住房危機仍持續

【KTSF 朱慧琪報導】
聯邦財政部長耶倫本週稍早前宣布一項幫助降低房屋成本計劃，不過受到各種經濟問題的影響，可負擔住房危機仍在持續。
根據全國房地產經紀人協會的數據，全國房價連續第十個月年比上漲，上個月房銷售價格中位數躍升5.8%，至41.9萬元，創下有史以來最高價格，舊金山（三藩市）灣區的房屋中位數是140萬。
全國房地產經紀人協會經濟學家Lawrence Yun說：「庫存不足，所以買家的選擇很少。」
住房負擔能力危機，是一個影響整個美國的問題。
耶倫說：「我們面臨著長期非常嚴重的住房供應短缺，導致了負擔能力危機。」
財政部長耶倫本週在明尼阿波利斯宣布，拜登政府設立一億美元基金的計劃，在未來三年內，為可負擔房屋項目提供資金，但推高房價的不光是房屋庫存不足。
根據勞工統計局的數據，儘管通貨膨脹總體已經降溫，但住房成本，包括租金或貸款成本仍在繼續上升。
根據聯邦房貸機構『房地美』的數據，截至6月20日，平均30年期固定抵押貸款利率為6.87%。
最近對Zillow和Streeteasy數據的分析發現，去年大約50%的主要都會區的租金成長速度快於薪資成長速度。
New Haven大學教授John Rosen說：「這尤其令人沮喪，因為你無法減少住房開支。」
許多經濟專家表示，高昂的住房成本不太可能很快下降。
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