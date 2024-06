【KTSF】

金門橋由7月1日開始加過橋費。

金門橋由7月1日起加橋費5毫,使用FasTrak過橋,費用由現時8.75元增至9.25元,非FasTrak就由9.75元加至10.25元,而共乘Carpool但過橋費,就由6.75元加至7.25元。

金門大橋董事會在今年3月批准5年增加橋費計劃,今次的加價是其中一部份,該計劃預計將為金門橋管理當局增加1億3900萬收入。

