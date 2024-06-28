【灣區新聞】舊金山週日舉行同志榮耀大巡遊 警方將全員上班確保安全

【KTSF 陳程威報導】

舊金山（三藩市）於本星期日將舉行一年一度的同志榮耀大巡遊，作為舊金山標誌性的年度慶祝活動之一，預計將會有來自世界各地的大量人群，舊金山警局表示，將會在週末警局全員上班，確保遊行期間的安全。

舊金山警方表示將會加強執法，確保遊行期間的安全，而且在整個週末，警局都會全員上班，確保有足夠的人力來應對週末的活動。

Greg Carey平常會做社區糾察員，但這個週末他打算在慶祝活動中盡興。

Carey說：「我將在週六跳兩支舞，然後醒來參加遊行，我將度過非常有趣的時光，我將在周日穿上制服與警察一起遊行。」

參與者Brian Hill說：「我也會參加週日的遊行，但我有可能也準備參加週六的一些活動。」

對於最近針對LGBTQ+群體日益增長的攻擊，舊金山市長布里德表示，舊金山將會與市民站在一起。

布里德說：「舊金山是一個團結人們的地方，我們一起慶祝快樂，慶祝愛情，慶祝我們可以成為任何我們想成為的人，我們可以愛任何我們想愛的人。」

早先聯邦調查局（FBI）和國土安全部發出警告指，外國恐怖組織或其支持者，可能會針對同志榮耀月相關的活動發動攻擊。

舊金山警察局長週四在記者會表示，目前沒有收到任何針對本週末同志榮耀大遊行的威脅信息，但警局仍與聯邦部門合作確保安全，不過他希望民眾可以提高警惕。

警員Mike Petuya 分享了作為基層員警跟社區成員的感受。

Petuya說：「這個月每個人都特別高興，整個城市的氛圍很好，警察部門的氛圍也很棒，儘管的周末都被取消了，我們已是在第四個週末工作，但很多人對能夠成為這次活動的一部分感到高興。」

同志榮燿大巡遊將於6月30號本週日早上10時半，在舊金山市中心Market街夾Beale街出發，終點在Market夾8街。

為配合週日的大巡遊，舊金山的相關路段將進行封路，部分Muni巴士將會改道行駛，而灣區捷運（BART）屆時將會增加班次接載乘客。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。