【灣區新聞】舊金山週日舉行同志榮耀大巡遊 警方將全員上班確保安全

【KTSF 陳程威報導】

舊金山(三藩市)於本星期日將舉行一年一度的同志榮耀大巡遊,作為舊金山標誌性的年度慶祝活動之一,預計將會有來自世界各地的大量人群,舊金山警局表示,將會在週末警局全員上班,確保遊行期間的安全。

舊金山警方表示將會加強執法,確保遊行期間的安全,而且在整個週末,警局都會全員上班,確保有足夠的人力來應對週末的活動。

Greg Carey平常會做社區糾察員,但這個週末他打算在慶祝活動中盡興。

Carey說:「我將在週六跳兩支舞,然後醒來參加遊行,我將度過非常有趣的時光,我將在周日穿上制服與警察一起遊行。」

參與者Brian Hill說:「我也會參加週日的遊行,但我有可能也準備參加週六的一些活動。」

對於最近針對LGBTQ+群體日益增長的攻擊,舊金山市長布里德表示,舊金山將會與市民站在一起。

布里德說:「舊金山是一個團結人們的地方,我們一起慶祝快樂,慶祝愛情,慶祝我們可以成為任何我們想成為的人,我們可以愛任何我們想愛的人。」

早先聯邦調查局(FBI)和國土安全部發出警告指,外國恐怖組織或其支持者,可能會針對同志榮耀月相關的活動發動攻擊。

舊金山警察局長週四在記者會表示,目前沒有收到任何針對本週末同志榮耀大遊行的威脅信息,但警局仍與聯邦部門合作確保安全,不過他希望民眾可以提高警惕。

警員Mike Petuya 分享了作為基層員警跟社區成員的感受。

Petuya說:「這個月每個人都特別高興,整個城市的氛圍很好,警察部門的氛圍也很棒,儘管的周末都被取消了,我們已是在第四個週末工作,但很多人對能夠成為這次活動的一部分感到高興。」

同志榮燿大巡遊將於6月30號本週日早上10時半,在舊金山市中心Market街夾Beale街出發,終點在Market夾8街。

為配合週日的大巡遊,舊金山的相關路段將進行封路,部分Muni巴士將會改道行駛,而灣區捷運(BART)屆時將會增加班次接載乘客。

