【全國新聞】司法部搗破27億元醫療詐欺案 起訴近200人

聯邦司法部週四宣布搗破大規模醫療詐欺案,詐騙總額高達27億元,起訴近200人,當中70多人為醫生護士等註冊醫療專業人員。

聯邦司法部大規模掃蕩醫療詐騙案,起訴近200人,當中76名被告是醫生、護士和其他註冊醫療專業人員,詐騙案涉及的總額高達27億美元,當局查獲了超過2億3100萬美元的現金、豪華汽車、黃金及其他資產。

聯邦司法部長加蘭(Merrick Garland)說:「無論你是販毒集團的毒販,還是醫療保健公司僱用的企業高層或專業人士,都沒有關係,如果你從非法分銷受管制物質中獲利,你必被追究責任。」

當局指,在其中一個個案中,有被告人向病危的老人家提供非必要的植皮手術,然後向Medicare聯邦醫療保險申請報銷,並獲得款項。

在另一個個案中,有藥品分銷商涉嫌銷售假和標示不實的藥物,作為HIV的治療藥物,其他被告則被指控為原住民,設立虛假的戒毒康復中心。

