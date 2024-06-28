【全國新聞】司法部搗破27億元醫療詐欺案 起訴近200人

June 28, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦司法部週四宣布搗破大規模醫療詐欺案，詐騙總額高達27億元，起訴近200人，當中70多人為醫生護士等註冊醫療專業人員。

聯邦司法部大規模掃蕩醫療詐騙案，起訴近200人，當中76名被告是醫生、護士和其他註冊醫療專業人員，詐騙案涉及的總額高達27億美元，當局查獲了超過2億3100萬美元的現金、豪華汽車、黃金及其他資產。

聯邦司法部長加蘭（Merrick Garland）說：「無論你是販毒集團的毒販，還是醫療保健公司僱用的企業高層或專業人士，都沒有關係，如果你從非法分銷受管制物質中獲利，你必被追究責任。」

當局指，在其中一個個案中，有被告人向病危的老人家提供非必要的植皮手術，然後向Medicare聯邦醫療保險申請報銷，並獲得款項。

在另一個個案中，有藥品分銷商涉嫌銷售假和標示不實的藥物，作為HIV的治療藥物，其他被告則被指控為原住民，設立虛假的戒毒康復中心。

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