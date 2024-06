【加州新聞】加州選民今年11月將表決200億元可負擔房屋公債提案（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州選民今年11月將會投票決定一項200億元的可負擔房屋公債提案,錢從哪裡來?會用在什麼地方?

由灣區縣市代表官員組成的灣區房屋財務管理局委員會(Bay Area Housing Finance Authority (BAHFA) Board),週三一致投票通過將200億元的公債提案列入11月選舉公投,這項提案將發行200億元公債興建新的可負擔房屋,和保留現有的可負擔房屋,目標是15年內,在灣區9個縣提供最少7萬個可負擔房屋單位。

根據提案內容,舊金山(三藩市)和Santa Clara縣將獲得最多撥款,分別是24億元,聖荷西市和San Mateo縣將得到21億元,Alameda縣20億元,Contra Costa縣19億元,東灣奧克蘭(屋崙)將獲得7億6千5百萬元,用於提供可負擔房屋。

州府發行的200億元公債,將由物業稅收償還,預計每棟物業每十萬元估值,會增加20元物業稅,以一間100萬元的房屋為例,估計每年物業稅會增加200元,計劃州府2077還清,連本帶利480億元。

