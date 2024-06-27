【加州新聞】加州選民今年11月將表決200億元可負擔房屋公債提案（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州選民今年11月將會投票決定一項200億元的可負擔房屋公債提案，錢從哪裡來？會用在什麼地方？

由灣區縣市代表官員組成的灣區房屋財務管理局委員會（Bay Area Housing Finance Authority (BAHFA) Board），週三一致投票通過將200億元的公債提案列入11月選舉公投，這項提案將發行200億元公債興建新的可負擔房屋，和保留現有的可負擔房屋，目標是15年內，在灣區9個縣提供最少7萬個可負擔房屋單位。

根據提案內容，舊金山（三藩市）和Santa Clara縣將獲得最多撥款，分別是24億元，聖荷西市和San Mateo縣將得到21億元，Alameda縣20億元，Contra Costa縣19億元，東灣奧克蘭（屋崙）將獲得7億6千5百萬元，用於提供可負擔房屋。

州府發行的200億元公債，將由物業稅收償還，預計每棟物業每十萬元估值，會增加20元物業稅，以一間100萬元的房屋為例，估計每年物業稅會增加200元，計劃州府2077還清，連本帶利480億元。

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