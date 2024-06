【KTSF】

中半島San Mateo縣法醫官證實,兩個星期前在Half Moon Bay一個海灘上發現的屍體,就是失蹤多日的舊金山(三藩市)北岸區居民Kelvin Sol Yee。

法醫官辦事處表示,本月11日下午收到縣警局的通知,有人在半月灣以南一個海灘發現一具屍體。

法醫官驗屍後根據手指摸,證實死者是39歲的Kelvin Sol Yee。

Yee是舊金山北岸區居民,根據KRON電視台的報導,Yee 6月28號到過舊金山華埠,警方表示,相信Yee後來前往半月灣州立海灘。

代表北岸區的舊金山市參事佩斯金對Yee的死訊表示哀悼。

