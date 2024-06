【KTSF】

週末期間,三名疑犯盜取東灣Pinole市府的銅線,導致該市和鄰近幾個城市的電話信號以及911緊急服務受到影響。

當地警方表示,已經拘捕了犯案的兩名男疑犯,並且正在追捕第三名疑犯。

Pinole市府於星期六晚上7點半左右,得知市內的電話信號出現問題。,並且採取緊急措施,讓Contra Consta縣警局接聽打給Pinole市府的所有911電話。

隨後當地警方去了一個地點查探,因為在6月4號,該處發生了偷銅線事件,導致市內的通訊受到影響。

警方在那裡發現了三名疑犯,他們逃往鄰近的Hercules市,警方出動直升機以及警犬,拘捕了兩名分別31歲和49歲的男子,並且將他們拘留在縣監獄,第三名疑犯仍然在逃。

