【國際新聞】法官批准阿桑奇認罪協議 當庭獲釋

維基解密創辦人阿桑奇違反美國間諜罪,法官批准認罪協議,他當庭獲釋,正飛往澳洲首都坎培拉,預計本港時間下午抵達。

纏繞14年的官司告一段落,維基解密創辦人阿桑奇以自由身離開美屬塞班島的聯邦法院大樓,直接前往機場坐私人飛機回澳洲。

阿桑奇早上由澳洲駐美大使陸克文陪同抵達法院,歷時三小時的審訊,根據阿桑奇與美國司法部達成的認罪協議,他在庭上承認一項串謀獲取和洩露國防機密文件罪,但他說2010年以記者身份公開這批機密文件,相信受美國憲法第一修正案,保障言論自由,第一修正案與間諜罪是有抵觸,不過承認在現有證據下他無法脫罪。

控方認同第一修正案保障言論自由,但阿桑奇明知是機密文件仍公開。根據認罪協議,控方撤銷阿桑奇其餘10多項間諜和濫用電腦罪。

法官同意控方提出判監62個月,認為刑期公平合理,相當於他在英國服刑的時間,阿桑奇可當庭釋放,法官並提早祝賀下周生日的阿桑奇以積極態度展開新生活。控方撤銷申請引渡阿桑奇到美國,美國司法部聲明指,日後阿桑奇未經准許不可到美國。

澳洲總理阿爾巴內塞歡迎和尊重裁決,認為是澳洲經深思熟慮的行動所得的成果,符合國家利益。阿桑奇父親感謝澳洲政府一直爭取釋放兒子,很高興他們可一家團聚。

