【全國新聞】房產欺詐案日增 如何保護物業免受欺詐

【KTSF 張麗月報導】

現今網路科技發達，令到房產欺詐案更容易出現，專家說，出租物業、渡假屋，以及屋主已經過世的房產物業，已經成為欺詐的目標，究竟如何保護自己的物業免受欺詐呢？

美國搖滾樂歌手、貓王皮禮士利位於田納西州Memphis市的大宅，Graceland就幾乎遭人拍賣了，幸好被該州一名法官阻止了詐騙者企圖利用房產欺詐手段，訛稱是Graceland的屋主，做重新貸款或出售物業，然後套取現金。

專家說，網路科技發達，助長進行偽造，令到這種產權欺詐更容易得手，通常要透過法律訴訟的裁決，才可以知道誰是真正的屋主，而問題是當中涉及高昂的訴訟費，可能高達10萬至15萬元，而且要花費一、兩年時間，去打官司才可以解決到問題。

法律專家Terry Fox指出，最重要是在買物業時，要購買「加強的房產保險」。

Fox說：「如果你在買屋最後階段取得加強房產保險是好事，因為可以無需支付其他費用，也涵蓋各類的欺詐，可以致電保險公司索償，它們就會接手處理。」

另外，專家說，也要檢查和核對一下物業契約上的屋主是誰，可以在網上查看物業所在的縣政府資料庫，看看物業的產權是否有轉讓，而許多縣政府也會免費提供這種房屋契約監察服務。

專家指出，產權盜竊行為，就好像身份盜竊一樣，消費者要留意。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。