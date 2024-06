【全國新聞】房產欺詐案日增 如何保護物業免受欺詐

【KTSF 張麗月報導】

現今網路科技發達,令到房產欺詐案更容易出現,專家說,出租物業、渡假屋,以及屋主已經過世的房產物業,已經成為欺詐的目標,究竟如何保護自己的物業免受欺詐呢?

美國搖滾樂歌手、貓王皮禮士利位於田納西州Memphis市的大宅,Graceland就幾乎遭人拍賣了,幸好被該州一名法官阻止了詐騙者企圖利用房產欺詐手段,訛稱是Graceland的屋主,做重新貸款或出售物業,然後套取現金。

專家說,網路科技發達,助長進行偽造,令到這種產權欺詐更容易得手,通常要透過法律訴訟的裁決,才可以知道誰是真正的屋主,而問題是當中涉及高昂的訴訟費,可能高達10萬至15萬元,而且要花費一、兩年時間,去打官司才可以解決到問題。

法律專家Terry Fox指出,最重要是在買物業時,要購買「加強的房產保險」。

Fox說:「如果你在買屋最後階段取得加強房產保險是好事,因為可以無需支付其他費用,也涵蓋各類的欺詐,可以致電保險公司索償,它們就會接手處理。」

另外,專家說,也要檢查和核對一下物業契約上的屋主是誰,可以在網上查看物業所在的縣政府資料庫,看看物業的產權是否有轉讓,而許多縣政府也會免費提供這種房屋契約監察服務。

專家指出,產權盜竊行為,就好像身份盜竊一樣,消費者要留意。

