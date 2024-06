【灣區新聞】奧克蘭市長盛桃公關主任宣布辭職

【KTSF 歐志洲報導】

上個星期聯邦調查局(FBI)突擊搜查奧克蘭(屋崙)市長盛桃的住所之後,她的代表律師Tony Brass週一宣布不再代表盛桃,而盛桃的公關主任也在週二表示已經辭職。

奧克蘭市長辦公室週二向媒體確認,市長發言人Francis Zamora已經辭職。

Zamora自己宣布辭職,並感謝他的同事,和他們的專業和奉獻,並表示能和他們服務奧克蘭感到榮幸。

盛桃週二也發表聲明表示,Zamora是她團隊中的一個非常珍貴的團員,珍惜他給予的付出,感謝Zamora的服務,並祝他順利。

盛桃在週一舉行記者會,之後,代表他的律師Brass表示辭職,FBI是在上週四突擊搜查盛桃在Maiden Lane的住家,和垃圾回收公司Cal Waste Solutions的辦公室,和業主有關的兩間民宅。

Brass說:「盛桃對外發出的說話,和我想要處理這事件的方式不一致,所以我要求退出作為代表她的律師。」

Brass表示,對盛桃週一召開記者會的事情完全不知,而盛桃就表示被突擊搜查可能涉及政治動機。

盛桃說:「這事情發生的時間令人感到焦慮,我們都應該關心,我想知道為什麼在一些灣區極有錢人資助的罷免案,符合資格列入選舉的翌日,恰巧是執行搜查令最適當時機?」

盛桃也說,自己沒有足夠的政治影響力,讓她成為調查的對象,至於換律師一事,盛桃表示,在週末的時候找到了新的律師,將在簽署協定後才對外公佈。

