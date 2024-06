【灣區新聞】Union City擬開第三家大麻店 數百華人抗議地點靠近紫蓮寺（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

東灣Union City市議會週二就擬開設的第三家大麻店舉行公聽會,新設定的大麻店距離Fremont的紫蓮寺僅為650英尺,寺方對此提議表示反對,數百華人民眾也在週二聚集市議會大樓前表達抗議。

Union City市議會週二晚就是否新開第三家大麻店舉行公聽會。

根據相關法例的規定,開設大麻店等商舖,需要距離學校圖書館寺廟等敏感設施至少100英尺的距離,在Union City城市經理提交給市議會的公開文件中可以看到,擬定新開的大麻店位於35194,跟35206 Alvarado-Niles Road兩個地方,距離華裔主持的佛教紫蓮寺只有650英尺。

紫蓮寺也在其官網公開反對在寺前開設大麻店,另外,紫蓮寺內也設有一間紫蓮國際學校。

畢業生家長陳麗娟對本台表示,學校有16間課室主要是進行佛學與中文教育,此外,學校每年還會舉辦青少年夏令營等。

紫蓮國際學校學生家長陳麗娟說:「對我來說的話,不能在學校附近,這是最重要的事情,危害我們的孩子,下一輩。

市府資料顯示,申請新大麻店的是Embarc公司,在加州擁有超過10家的大麻店,地點包括中半島的Redwood City,以及同樣在東灣位於Alameda的分店。

市府資料顯示,新開設的大麻店,將帶來69個工作機會,預計在開設的頭一年,可以帶來51萬元的稅收,在開設第五年後,稅收更會增長到89萬元。

另外,市府文件顯示,Embarc公司建議將提供其總收入的1%給Union City的社區資金,並將在擬定新開大麻店附近明確增加保安以及標識。

本台採訪到了Union City的副市長王耀明,他表示由於自己一貫的立場,都是反對大麻,根據利益迴避原則,他將會缺席市議會對於新開大麻店的投票,但他也同樣質疑了新開第三家大麻店的必要性。

王耀明說:「實際上我們Union City已經有兩家大麻店,所以呢,對我來說第三家大麻店沒有這個必要

加州早在2018年就允許成年居民以娛樂用途使用大麻,根據大麻產業網站Flowhub的研究報告顯示,加州擁有3659間大麻店,是排名第二州份的兩倍多,佔全美國數目的四分之一。

