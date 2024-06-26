【全國新聞】聯邦醫務總監首次將槍械暴力列為全國頭號公共衛生威脅（視頻）

June 26, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

聯邦醫務總監週二首次將槍械暴力列為全國頭號的公共衛生威脅，槍械暴力也是兒童及青少年的頭號殺手，凸顯出槍械暴力成為迫切性要解決的問題。

聯邦醫務總監Vivek Murthy說：「槍械暴力是美國公共衛生危機。」

Murthy表示，當前的槍械暴力問題，已經嚴重到成為兒童及青少年的頭號殺手。

研究發現，在美國19歲或以下的人士，相對其他原因，更有可能死於槍械暴力，在這個年齡組別的無意圖槍械暴力死亡個案中，也發現有超過一半的槍擊案發生在有兒童的家中，通常都是與槍械儲存不當、槍械沒有上鎖或上了子彈有關。

醫務總監又說，有過半數兒童擔心在學校發生槍擊案，另外在槍械暴力死亡個案中，大型槍擊案約佔1%，而且這個趨勢還繼續上升。

槍械暴力已經大大衝擊了兒童的學校生活，一些學校甚至舉辦應對槍擊案的演習、一些學校好像加州中部Rocklin市，這間小學就訓練學生如何為中槍做成的傷口止血。

面對日益嚴重的槍擊案，醫務總監呼籲國會採取行動推行更嚴厲有效的槍械法例，要求必須安全儲存槍械，禁止使用攻擊性武器，並要求買槍人士接受全面背景審查等。

Murthy說：「我希望我們能將問題脫離政治範疇，改為投入公共衛生領域。」

數據顯示，單在2022年，全美有超過4.8萬人死於與槍械有關的案件，當中包括兇殺、自殺，以及無意圖開槍致死的個案。

數據也發現，在所有年齡組別的槍擊兇殺案中，非洲裔佔最多。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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