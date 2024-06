【KTSF】

夏威夷發生鯊魚攻擊人事件,導致一名救生員喪生,他亦是出演過著名電影的演員。

週一1點左右,檀香山的急救員接報,鯊魚在北岸襲擊一名衝浪者,導致他身受重傷。

隨後急救員動用快艇,將49歲的Tamayo Perry救上岸,傷者證實當場死亡。

Perry是一名救生員,在檀香山海上安全局工作了八年,也出演過加勒比海盜電影。

