美國疫情期間槍支銷售量暴增（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

最新研究數據顯示,美國槍枝銷售僅在去年,也就是新冠肺炎疫情之年,比2019年暴增六成,其中加州槍枝銷售量在全美排第三。

Safehome.org機構透過研究和分析聯邦及州府過去20年的槍枝銷售數據,也就是從2000年到2020年,結果發現,僅在去年,也就是在新冠肺炎疫情之下,全美槍枝銷售超過2300萬支,比2019年增加六成,比2000年增加158%,打破美國槍械銷售的歷史紀錄。

其中39個州也打破歷史紀錄,而當中又有16個州是從3月疫情爆發開始實施居家令後,出現槍枝銷售大幅增加趨勢。

加州去年共售出槍枝接近54萬8600支,銷售量排全美第三,但若按人口比例來算則排第15位,而槍枝銷售量最高的州是德州,其次是佛州,兩個州去年共售出300多萬支,但若按人口比例來算,佛州則排第30位,德州排第35位。

至於槍枝銷售量和擁槍比例最低的地區則是哥倫比亞特區,因為對擁槍有嚴格限制。

這些研究數據是根據聯邦調查局(FBI)以及州府對購買槍枝人士的背景調查及登記資料,當中不包括夏威夷州和海外領土的數據,而過去20年,有兩次嚴重槍擊事件發生後,令槍枝銷售突然激增,分別是2012年12月康乃狄克州Sandy Hook小學槍擊案,以及2015年南加州San Bernardino一間區域中心內發生的恐怖襲擊案。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。