【國際新聞】登革熱病例今年顯著上升 美洲國家已打破年度記錄

【KTSF 周正鈞報導】

登革熱病毒由蚊子傳播，也因氣候變化而在全球激增，在短短六個月內，美洲國家已經打破了登革熱病例的年度記錄，世界衛生組織在去年12月宣布緊急狀態，波多黎各在3月宣布了公共衛生緊急狀態，而美國登革熱的情況也有上升。

去年全球約80個國家報告了超過660萬宗登革熱感染病例，今年頭四個月，更通報了790萬宗病例和4000宗死亡個案，根據世界衛生組織數據，這種情況在美洲尤為嚴重。

登革熱在美國本土較少見，但今年到目前為止，美國50個州的病例數量是去年同期的三倍，大多數病例是旅遊時在國外感染，但官員警告說，本地的蚊子對登革熱的威脅正在增加。

今天疾病控制與預防中心（CDC）就建議醫生了解症狀，詢問患者最近的旅行地點，並在適當情況下考慮進行登革熱測試。

登革熱的許多患者都不會感到不適，但有些會出現頭痛、發燒和類似流感的症狀，重症病例可能會導致嚴重出血、休克和死亡，也會反覆感染，情況更嚴重。

登革熱病毒有四種類型，簡稱為1、2、3和4，當某人首次感染登革熱時，身體會針對該類型建立終生抗體，如果他們感染了另一種類型的登革熱，第一次感染的抗體可能無法中和第二種類型病毒，反而可能幫助第二種類型的病毒進入免疫細胞，並進行複製。

在波多黎各，登革熱病毒是一個令人擔憂的問題，CDC登革熱部門的波多黎各分部主任指出，因為過去二十年來，該島廣泛暴露於1型病毒，但目前看到的是2及3型的病例，當地人幾乎沒有免疫力。

上個月，該地出現今年的首宗登革熱死亡病例，而目前沒有廣泛可用的藥物來治療登革熱感染，疫苗的開發也很困難，因為很難研製出能夠同時對抗所有四種類型登革熱的疫苗。

美國官員在2021年曾推薦一種可對抗四種類型的登革熱三劑疫苗，但僅推薦給經感染過登革熱，並生活在登革熱常見地區，如波多黎各的9至16歲兒童。

由於這些限制和其他問題，疫苗並未廣泛使用，截至上個月，波多黎各自2022有疫苗開始，只有約140名兒童接種，藥廠已告知CDC將停止生產該疫苗。

美國的數據要溫和得多，去年美國各州和領地報告了約3000宗病例，但這是十年來最嚴重的一年，包括更多由本地蚊子引起的感染病例，大多數病例發生在波多黎各，但有約180宗發生在佛羅里達州、德州和加州。

而今年到目前為止，美國的病例數量已接近1500宗，幾乎全部在波多黎各，而在美國本土，絕大多數病例仍然是在國外感染的。

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