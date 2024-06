【國際新聞】登革熱病例今年顯著上升 美洲國家已打破年度記錄

【KTSF 周正鈞報導】

登革熱病毒由蚊子傳播,也因氣候變化而在全球激增,在短短六個月內,美洲國家已經打破了登革熱病例的年度記錄,世界衛生組織在去年12月宣布緊急狀態,波多黎各在3月宣布了公共衛生緊急狀態,而美國登革熱的情況也有上升。

去年全球約80個國家報告了超過660萬宗登革熱感染病例,今年頭四個月,更通報了790萬宗病例和4000宗死亡個案,根據世界衛生組織數據,這種情況在美洲尤為嚴重。

登革熱在美國本土較少見,但今年到目前為止,美國50個州的病例數量是去年同期的三倍,大多數病例是旅遊時在國外感染,但官員警告說,本地的蚊子對登革熱的威脅正在增加。

今天疾病控制與預防中心(CDC)就建議醫生了解症狀,詢問患者最近的旅行地點,並在適當情況下考慮進行登革熱測試。

登革熱的許多患者都不會感到不適,但有些會出現頭痛、發燒和類似流感的症狀,重症病例可能會導致嚴重出血、休克和死亡,也會反覆感染,情況更嚴重。

登革熱病毒有四種類型,簡稱為1、2、3和4,當某人首次感染登革熱時,身體會針對該類型建立終生抗體,如果他們感染了另一種類型的登革熱,第一次感染的抗體可能無法中和第二種類型病毒,反而可能幫助第二種類型的病毒進入免疫細胞,並進行複製。

在波多黎各,登革熱病毒是一個令人擔憂的問題,CDC登革熱部門的波多黎各分部主任指出,因為過去二十年來,該島廣泛暴露於1型病毒,但目前看到的是2及3型的病例,當地人幾乎沒有免疫力。

上個月,該地出現今年的首宗登革熱死亡病例,而目前沒有廣泛可用的藥物來治療登革熱感染,疫苗的開發也很困難,因為很難研製出能夠同時對抗所有四種類型登革熱的疫苗。

美國官員在2021年曾推薦一種可對抗四種類型的登革熱三劑疫苗,但僅推薦給經感染過登革熱,並生活在登革熱常見地區,如波多黎各的9至16歲兒童。

由於這些限制和其他問題,疫苗並未廣泛使用,截至上個月,波多黎各自2022有疫苗開始,只有約140名兒童接種,藥廠已告知CDC將停止生產該疫苗。

美國的數據要溫和得多,去年美國各州和領地報告了約3000宗病例,但這是十年來最嚴重的一年,包括更多由本地蚊子引起的感染病例,大多數病例發生在波多黎各,但有約180宗發生在佛羅里達州、德州和加州。

而今年到目前為止,美國的病例數量已接近1500宗,幾乎全部在波多黎各,而在美國本土,絕大多數病例仍然是在國外感染的。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。