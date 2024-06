【KTSF】

國家氣象局表示,灣區週二有機會出現旱天雷。

氣象局週二清晨發出的最新消息顯示,整個灣區週二有10%到15%機會出現雷暴。

圖片中黃色的地區,到週二晚上都有機會打雷和閃電,有時雷暴會伴隨著時速超過35英里的疾風,這種乾燥的離岸風加上旱天雷會增加山火的風險。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。