【加州新聞】州長紐森透過社交媒體發表州情咨文 惹共和黨人批評（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長紐森原本要在3月發表的州情咨文，因為涉及應對無家可歸問題的1號提案還沒有結果而延後，紐森的州情咨文週二以一段28分鐘的視頻，透過社交媒體發表，這個舉動也受到州內共和黨議員的批評。

紐森的州情咨文也安排在他和加州參眾兩院，就加州未來兩年的財政預算達成協議之後發表，消除了470億元的赤字。

紐森提及他領導的政府取得的多項成就，包括保障女性的生育權、應對氣候變化的政策、槍支暴力、移民和無家可歸方面的問題。

在無家可歸問題上，紐森表示已經清除了9300個不安全的無家可歸人士紮營地，這包括買酒店來建補助住屋的HomeKey計劃，在這計劃下，已經造就15300個住屋單位，另外一個RoomKey項目則幫助了71000人。

至於罪案問題，紐森表示，加州的罪案從上世紀90年代，已經減少了一半，兇殺案目前排全國第30，並在佛州和德州之下。

針對許多加州以外的共和黨人批評，加州處於失敗中，紐森反問那為什麼全球最傑出的十大公司中，有7個在加州，為什麼灣區矽谷是全球創投界的集中地？

紐森的演說表現樂觀，他表示，加州是全球最有創意的人想要來的地方。

紐森說：「我們解決最迫切的問題的方式，是帶著積極的態度與決心，和一個能夠解決所有問題的加州精神，任何真正認識加州的人都知道，加州的現狀是強大並堅韌的，是世界的一座燈塔。」

共和黨議員週二在州府則批評紐森不願意面對反對派議員，而紐森政府在一些問題，例如問責項目方面有240億元的花費，無法去審查、追究。

加州共和黨眾議員James Gallagher說：「我們正在失去這些工作職位，我們知道已經有許多加州居民搬離，怎麼可以在多數加州居民在掙扎的時候，談創投投資家，這對我來說是無能正面應對問題。」

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