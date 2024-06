【加州新聞】州長紐森透過社交媒體發表州情咨文 惹共和黨人批評（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長紐森原本要在3月發表的州情咨文,因為涉及應對無家可歸問題的1號提案還沒有結果而延後,紐森的州情咨文週二以一段28分鐘的視頻,透過社交媒體發表,這個舉動也受到州內共和黨議員的批評。

紐森的州情咨文也安排在他和加州參眾兩院,就加州未來兩年的財政預算達成協議之後發表,消除了470億元的赤字。

紐森提及他領導的政府取得的多項成就,包括保障女性的生育權、應對氣候變化的政策、槍支暴力、移民和無家可歸方面的問題。

在無家可歸問題上,紐森表示已經清除了9300個不安全的無家可歸人士紮營地,這包括買酒店來建補助住屋的HomeKey計劃,在這計劃下,已經造就15300個住屋單位,另外一個RoomKey項目則幫助了71000人。

至於罪案問題,紐森表示,加州的罪案從上世紀90年代,已經減少了一半,兇殺案目前排全國第30,並在佛州和德州之下。

針對許多加州以外的共和黨人批評,加州處於失敗中,紐森反問那為什麼全球最傑出的十大公司中,有7個在加州,為什麼灣區矽谷是全球創投界的集中地?

紐森的演說表現樂觀,他表示,加州是全球最有創意的人想要來的地方。

紐森說:「我們解決最迫切的問題的方式,是帶著積極的態度與決心,和一個能夠解決所有問題的加州精神,任何真正認識加州的人都知道,加州的現狀是強大並堅韌的,是世界的一座燈塔。」

共和黨議員週二在州府則批評紐森不願意面對反對派議員,而紐森政府在一些問題,例如問責項目方面有240億元的花費,無法去審查、追究。

加州共和黨眾議員James Gallagher說:「我們正在失去這些工作職位,我們知道已經有許多加州居民搬離,怎麼可以在多數加州居民在掙扎的時候,談創投投資家,這對我來說是無能正面應對問題。」

