【灣區新聞】同志榮耀日巡遊週日舉行 灣區捷運將增加班次接載乘客（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)於本星期日將舉行一年一度的同志榮耀大巡遊,灣區捷運(BART)屆時將會增加班次接載乘客,而舊金山內亦有不同的封路安排。

同志榮燿大巡遊將於6月30號本週日早上10時半,在舊金山市中心Market街夾Beale街出發,最近的捷運站是Embarcadero站,終點在Market夾8街,最近的捷運站是Civic Center站。

有意前往觀看的民眾,可以乘捷運列車到Embarcadero、Montgomery St、 Powell St,或Civic Center站,巡遊路線將會途經這四個車站。

在巡遊舉行當天,灣區捷運將於8時起提供服務,屆時5條路線都會營運,每5分鐘會有一班列車到舊金山市中心,至晚上9時後,將減至3條路線提供列車服務。

在早上10時前,Embarcadero站預料會聚集大批民眾,而在Civic Center站,估計全天人潮都非常多。

去年的同志榮耀大巡遊約14萬人次搭乘灣區捷運,較2022年多出6千人次,是疫情以來最繁忙的週日。

而為了配合遊行,市政廣場一帶的道路將會封閉,最早在星期四午夜就開始全日封閉的地段,包括Polk至Larkin的一段Grove街。

而在星期四早上7點至星期一早上6點封閉的街道,包括Hyde至Larkin的一段Fulton街,及McAllister至Market之間的Larkin街,McAllister至Grove之間的Polk街,受影響的19號及21號巴士將會改道行駛。

封路詳情及更新,可到SFMTA交通局網站查詢:https://www.sfmta.com/travel-updates/pride-festival-set-thursday-june-27-2024

