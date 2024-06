【全國新聞】多間大型連鎖快餐店推優惠餐單促銷

【KTSF 張擎鳳報導】

隨著全國多間大型連鎖快餐店用特別優惠餐單促銷,麥當勞亦推出5元的夏日特餐。

通貨膨脹,導致消費者購物時要更加謹慎。

近65%的民眾看到快餐店的餐點價格時,都感到震驚,所有費用在2023年增加了近5%,這比通脹率更加高。

為了吸引消費者,麥當勞推出5元的夏日特餐,由週二起,民眾只需支付出5元,就可以獲得一個McDouble或McChicken漢堡,一包小薯條,4塊黃金炸雞,以及一杯小型汽水。

其他大型連鎖快餐店亦推出了優惠特餐,Starbucks就推出了5元的配搭優惠餐單。

Wedbush Securities理財公司職員Nick Setyan說:「這不是快餐店之間的戰爭,這只是為了挽回一些顧客,而做出的回應,尤其是收入較低的顧客。」

大型連鎖快餐店希望優惠會提高銷售額,專家表示,這些特價優惠是暫時的,有效期很可能只有一個月或更短,因此消費者需要盡快使用這些優惠。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。