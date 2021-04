【KTSF】

新型肺炎一爆發以來,曾經出現廁紙短缺,之後是消毒清潔用品短缺,而最新缺貨的是茄汁,特別是那些買外賣時附送的獨立小包裝茄汁。

根據華爾街日報的報導,疫情期間,餐廳的收入來源主要來自外賣生意,這些小包裝茄汁也因此用得特別多,加上CDC疾控中心也建議餐廳不要在餐桌上使用樽裝茄汁等調味料,改用獨立包裝的,也令小包裝茄汁的需求上升。

這些獨立包裝茄汁的價錢,從去年1月至今已經上升13%,市場上最大的茄汁製造商Heinz周二證實會增加生產線,把產量提高25%,至每年生產120億包獨立包裝茄汁。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。