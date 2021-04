【KTSF】

美軍證實,核動力航母羅斯福號已於本月4日駛入南海。

美國海軍的聲明稱,這是羅斯福號戰鬥群今年部署到第七艦隊行動區期間第二次進入南海,將會進行海上打擊、反潛等演練。指揮官表示回到南海,是要表明仍然致力於確保這些海域的航行自由。

中方早前表明堅決反對美國航母編隊到南海炫耀武力,推動地區軍事化,稱美國是南海和平穩定的最大威脅。

