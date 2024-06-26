【全國新聞】全美最骯髒城市原來在加州

【KTSF 周正鈞報導】
加州的城市在全美排名中，除了有生活成本最貴、最適合居住之外，全美最骯髒城市原來也在加州。
由園藝景觀機構Lawnstarter涵蓋了全美超過300個最大的城市，基於4個類別進行評估，考慮了空氣污染、水質、廢物管理和居民不滿程度等共計21項指標作出的調查，排出了十大最骯髒及最乾淨排名。
美國最骯髒的城市，不一定充滿亂丟垃圾的人，像排名第一，位於加州的San Bernardino，和排第二名東岸的底特律，主要是面臨空氣污染、高水平的溫室氣體排放，和食水違規記錄。
San Bernardino擁有最差的空氣質量中位數，這個地區的航運業正在迅速發展，擁有超過4,000個倉庫，和每日近60萬架柴油貨車會通過這個內陸地區城市。
而最乾淨城市，灣區的Redwood City及Pleasanton市就分別排名第三及第四名，第一名是維珍尼亞州的Lynchburg市。
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