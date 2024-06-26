【灣區新聞】San Mateo縣成立家暴應急反應小組 將隨同警方出勤（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

San Mateo縣議會週二針對日漸普及的家暴事件推出一項新措施，將在特定的911報警中派遣家暴應急反應小組，與警察一起出勤，透過第一時間的協助與參與，將家暴傷害降至最低。

隨著家暴事件日益普及，San Mateo縣新成立的家暴應急反應小組人員，將隨同警方一起到達家暴現場，提供服務和支援，如果倖存者希望接受協助，援助人員會協助尋找緊急庇護所，指導法律程序，尋找迅速和持續的支持和照護。

San Mateo縣議會選定「克服關係虐待社區組織」（CORA）作為縣方的合作夥伴，成立家庭暴力的應急反應小組，雙方並簽訂一份為期18個月，金額高達80萬元的試點計劃合同。

這項試點計劃將從Daly City和San Mateo的警察局，以及Sheriff Office’s North Fair Oaks分局開始，協議中指出，執法部門負責穩定現場，如制止犯罪、逮捕嫌疑人、確保受害者安全等。

等到現場一旦穩定CORA的援助人員，將提供支持和一系列服務，這些援助人員，將接受文化敏感應對的訓練，援助服務每週提供約40小時，根據需要彈性安排時間。

縣議會家暴委員會主席Noelia Corzo表示，這項試點計劃，由去年成立的家庭暴力委員會工作組推動，讓各機構攜手合作，在倖存者最需要幫助的時刻給予協助，Corzo希望這個計劃能拯救生命。

家暴委員會工作小組成立於2023年，起因是五名女性在被施暴者手中喪命，應急反應小組基於證據顯示，訓練有素的援助人員，立即介入可以拯救生命，並防止未來的虐待。

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