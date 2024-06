【灣區新聞】San Mateo縣成立家暴應急反應小組 將隨同警方出勤（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

San Mateo縣議會週二針對日漸普及的家暴事件推出一項新措施,將在特定的911報警中派遣家暴應急反應小組,與警察一起出勤,透過第一時間的協助與參與,將家暴傷害降至最低。

隨著家暴事件日益普及,San Mateo縣新成立的家暴應急反應小組人員,將隨同警方一起到達家暴現場,提供服務和支援,如果倖存者希望接受協助,援助人員會協助尋找緊急庇護所,指導法律程序,尋找迅速和持續的支持和照護。

San Mateo縣議會選定「克服關係虐待社區組織」(CORA)作為縣方的合作夥伴,成立家庭暴力的應急反應小組,雙方並簽訂一份為期18個月,金額高達80萬元的試點計劃合同。

這項試點計劃將從Daly City和San Mateo的警察局,以及Sheriff Office’s North Fair Oaks分局開始,協議中指出,執法部門負責穩定現場,如制止犯罪、逮捕嫌疑人、確保受害者安全等。

等到現場一旦穩定CORA的援助人員,將提供支持和一系列服務,這些援助人員,將接受文化敏感應對的訓練,援助服務每週提供約40小時,根據需要彈性安排時間。

縣議會家暴委員會主席Noelia Corzo表示,這項試點計劃,由去年成立的家庭暴力委員會工作組推動,讓各機構攜手合作,在倖存者最需要幫助的時刻給予協助,Corzo希望這個計劃能拯救生命。

家暴委員會工作小組成立於2023年,起因是五名女性在被施暴者手中喪命,應急反應小組基於證據顯示,訓練有素的援助人員,立即介入可以拯救生命,並防止未來的虐待。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。