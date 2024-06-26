【全國新聞】Tesla召回維修Cybertruck 福特召回維修F-150輕型貨車

【KTSF 周正鈞報導】
Tesla及Ford車廠分別宣佈召回維修他們的Pick Up貨車。
Tesla的Cybertruck發出第四次的全國召回維修通知，有超過24,000架車受到影響，當中近12,000架Cybertruck需要更換故障的水撥組件，因為有可能在下雨時無法正常工作。
監管機構表示，另外大約12,000架車的貨斗部份的組件未有正確安裝，有機會在行駛時脫落。
美國國家公路交通安全管理局表示，這兩種故障都可能增加發生意外的風險。
而福特車廠的召回維修受影響的是55萬架2014年生產的F-150 Pick Up貨車，故障是車輛的波箱可能會意外地轉波到一波，導致車輛失控並增加意外風險。
福特在另一份文件中表示，收到了兩宗因為這個問題，而可能導致的傷亡報告，以及另一宗意外報告。
至於Tesla車廠就未有回應故障是否曾經引致任何意外。
兩間車廠都表示，經銷商將免費處理這些問題。
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