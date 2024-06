【全國新聞】Tesla召回維修Cybertruck 福特召回維修F-150輕型貨車

【KTSF 周正鈞報導】

Tesla及Ford車廠分別宣佈召回維修他們的Pick Up貨車。

Tesla的Cybertruck發出第四次的全國召回維修通知,有超過24,000架車受到影響,當中近12,000架Cybertruck需要更換故障的水撥組件,因為有可能在下雨時無法正常工作。

監管機構表示,另外大約12,000架車的貨斗部份的組件未有正確安裝,有機會在行駛時脫落。

美國國家公路交通安全管理局表示,這兩種故障都可能增加發生意外的風險。

而福特車廠的召回維修受影響的是55萬架2014年生產的F-150 Pick Up貨車,故障是車輛的波箱可能會意外地轉波到一波,導致車輛失控並增加意外風險。

福特在另一份文件中表示,收到了兩宗因為這個問題,而可能導致的傷亡報告,以及另一宗意外報告。

至於Tesla車廠就未有回應故障是否曾經引致任何意外。

兩間車廠都表示,經銷商將免費處理這些問題。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。