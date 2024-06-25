【灣區新聞】盛桃被FBI搜查住所後首度公開露面 強調她是清白（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

奧克蘭（屋崙）市長盛桃（Sheng Thao）自上週四住家遭聯邦調查局（FBI）突擊搜查之後，週一首度公開露面，並發表聲明，強調她是清白的。雖然盛桃表示會全力配合調查，但她質疑FBI的搜查行動，還強調不會因受到威脅而下台，在發言期間盛桃一度情緒激動。

盛桃早上在市府大樓召開記者會，但不接受提問，眾所矚目的焦點，就是奧克蘭市長盛桃的住宅上週四遭到FBI突擊搜查。

盛桃說：「我要非常清楚表明，我沒做錯任何事，我可以很有信心告訴你，這個調查不是針對我的，我也沒有被起訴任何罪名，我有信心我不會被起訴，因為我是無辜的。」

FBI上周四清晨突擊搜查盛桃位於奧克蘭市Maiden Lane住處，同一天被搜查的還有另外三個地點，都是Cal West回收公司，Duong楊姓家族相關的產業。

FBI至今尚未透露任何案情，也未證實盛桃是否涉案，盛桃說會全力配合當局調查，但又質疑FBI的行動。

盛桃說：「我想知道是甚麼導致FBI的調查，掌握了哪些證據，足以搜查現任市長的家，而沒有任何通知以及禮貌的對話，我想知道更多關於極少數來自舊金山和Piedmont的億萬富翁，一心想把我趕下台，我想知道為什麼在一些灣區極有錢人資助的罷免案，合資格列入選舉的隔天，恰巧是執行搜查令最適當時機？我想知道為什麼電視台攝影機，早知道要來到我這個沉靜的住宅區，來捕捉突擊搜查的畫面，我想知道為何Fox新聞和Breitbart新聞網，已經準備好煽風點火，講述一個他們想講的故事，扭曲事實、塑造一個故事？」

盛桃點名少數富豪和極端右翼勢力，她認為事件跟她的身世有關，包括來自貧困的難民家庭，又是帶著兒子的單身母親，說到激動處，她忍不住落淚。

盛桃說：「我所知道的是，如果我有錢的話，事情就不會像現在這樣，如果我就讀於精英私立學校，或者如果我來自富有階層，你們猜、我不會就這樣倒下，我們不會就這樣倒下。」

對於反對者要求她下台的聲音，盛桃強調，會繼續擔任市長職務，不辜負選民支持。

盛桃說：「投票給我的人，應該讓他們聲音被聽到，並優先服務他們的社區，我現在跟大家一樣正在找尋真相，我不會被霸凌，也不會被貶低，也不會因為威脅就下台。」

盛桃說，會對案件保持透明，會在執法部門允許的前提下，向公眾提供更多訊息。

就在盛桃召開記者會後不久，代表她的刑事辯護律師Anthony Brass宣布正式辭去代表盛桃的法律職務，Brass沒有說明辭職的原因，但根據KRON電視台的報導，盛桃召開記者會之前並沒有資詢Brass。

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