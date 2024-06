【灣區新聞】盛桃被FBI搜查住所後首度公開露面 強調她是清白（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

奧克蘭(屋崙)市長盛桃(Sheng Thao)自上週四住家遭聯邦調查局(FBI)突擊搜查之後,週一首度公開露面,並發表聲明,強調她是清白的。雖然盛桃表示會全力配合調查,但她質疑FBI的搜查行動,還強調不會因受到威脅而下台,在發言期間盛桃一度情緒激動。

盛桃早上在市府大樓召開記者會,但不接受提問,眾所矚目的焦點,就是奧克蘭市長盛桃的住宅上週四遭到FBI突擊搜查。

盛桃說:「我要非常清楚表明,我沒做錯任何事,我可以很有信心告訴你,這個調查不是針對我的,我也沒有被起訴任何罪名,我有信心我不會被起訴,因為我是無辜的。」

FBI上周四清晨突擊搜查盛桃位於奧克蘭市Maiden Lane住處,同一天被搜查的還有另外三個地點,都是Cal West回收公司,Duong楊姓家族相關的產業。

FBI至今尚未透露任何案情,也未證實盛桃是否涉案,盛桃說會全力配合當局調查,但又質疑FBI的行動。

盛桃說:「我想知道是甚麼導致FBI的調查,掌握了哪些證據,足以搜查現任市長的家,而沒有任何通知以及禮貌的對話,我想知道更多關於極少數來自舊金山和Piedmont的億萬富翁,一心想把我趕下台,我想知道為什麼在一些灣區極有錢人資助的罷免案,合資格列入選舉的隔天,恰巧是執行搜查令最適當時機?我想知道為什麼電視台攝影機,早知道要來到我這個沉靜的住宅區,來捕捉突擊搜查的畫面,我想知道為何Fox新聞和Breitbart新聞網,已經準備好煽風點火,講述一個他們想講的故事,扭曲事實、塑造一個故事?」

盛桃點名少數富豪和極端右翼勢力,她認為事件跟她的身世有關,包括來自貧困的難民家庭,又是帶著兒子的單身母親,說到激動處,她忍不住落淚。

盛桃說:「我所知道的是,如果我有錢的話,事情就不會像現在這樣,如果我就讀於精英私立學校,或者如果我來自富有階層,你們猜、我不會就這樣倒下,我們不會就這樣倒下。」

對於反對者要求她下台的聲音,盛桃強調,會繼續擔任市長職務,不辜負選民支持。

盛桃說:「投票給我的人,應該讓他們聲音被聽到,並優先服務他們的社區,我現在跟大家一樣正在找尋真相,我不會被霸凌,也不會被貶低,也不會因為威脅就下台。」

盛桃說,會對案件保持透明,會在執法部門允許的前提下,向公眾提供更多訊息。

就在盛桃召開記者會後不久,代表她的刑事辯護律師Anthony Brass宣布正式辭去代表盛桃的法律職務,Brass沒有說明辭職的原因,但根據KRON電視台的報導,盛桃召開記者會之前並沒有資詢Brass。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。