【灣區新聞】盛桃回應被搜查事件 社區出現兩極反應（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

迴避了三天之後,奧克蘭市長盛桃終於出面,不過她的說法仍無法平息社區內不滿的聲浪,但也有人認為應該給盛桃機會證明清白。

週一在奧克蘭市府外,支持罷免市長盛桃的示威者舉行集會,並高舉重建司法正義的標語,對於盛桃將罷免行動歸咎於少數有錢人和極右派勢力,示威者大聲反駁。

支持罷免盛桃的示威者說:「她試圖淡化這一點,並聲稱是外部右翼接管的,記住我告訴你大部分錢都來自奧克蘭市內。」

另一名支持罷免盛桃的示威者說:「我認為這噁心、令人作嘔,我敢讓她(盛桃)當面告訴我,這些是右翼陰謀,我要你敢當面告訴我。」

全國有色人種協進會奧克蘭分會週一在盛桃記者會結束不到半小時就發出公開信,標題就點名盛桃下台,表示如果盛桃關心奧克蘭人民,就應該立即辭職。

奧克蘭華裔社區也極度關注盛桃週一的記者會,在聽過盛桃的說法後,有社區領袖表示失望。

社區領袖陳錫澎(Carl Chan)說:「我覺得很失望,因為作為一個市長來講,首先你要做到你基本的責任,同時還需要承擔所有的責任,同時要和所有人合作,但是你為一個,我們現在所聽到的是,你沒錯、錯的全部是外面的人。」

自盛桃上任以來一直力挺盛桃,OCIC屋崙華促會主席莊錦鎮(Stewart Chen),對於週一盛桃的聲明表示,應該給盛桃機會證明清白,不應該這麼快下結論。

莊錦鎮說:「她提到她沒做錯事,也許這個調查並非針對她,所以我傾向相信人性是好的,讓我們拭目以待,讓我們看看調查揭曉,目前能告訴我們甚麼,她在記者會裡非常衷心,希望我們能給她機會,證明大家是錯的。」

對於盛桃的聲明內容,陳錫澎認為她以貧富與政黨分裂社區,又反駁盛桃多處的說法。

陳錫澎說:「她說FBI應該提早通知她,你要記住,FBI之所以要來調查,原因可能有一些目的,或者是要搜查一些證據,如果提早提醒你的話,我相信你會不會將證據毀滅掉,或搬到其他的地方呢?還有她常覺得自己是

單親家庭、一個女人,所以被人欺負,我想告訴你,你要記住,你這個方法是幫助你成為市長,人家同情你投票給你,但當你成為市長,你已經是一個很有權力的人了。」

莊錦鎮不願對於罷免案是否涉及權貴人士要盛桃下台做評論,但他強調,確實感受到盛桃關心華裔社區。

莊錦鎮說:「她是否進一切可能,讓整個奧克蘭更安全?也許她可以做得更好,但是我只能從我的經驗,社區裡面來說,華埠社區有更安全更乾淨。」

目前各界都在等待聯邦的調查有更進一步的資訊,才能做更多的判斷。

