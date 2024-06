【灣區新聞】聖荷西荒廢20年的高爾夫球場將重新開發

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西一處荒廢20年的高爾夫球場將重新開發,根據附近居民的調查結果,喜歡低密度的住房,而不是高密度的公寓。

The Mercury News的報導,Pleasant Hills高爾夫球場位於聖荷西的Berryessa區,已經荒廢20年,占地114英畝,相等於86個美式足球場那麼大。

總部位於聖荷西的房地產公司Lakeside Community提出了重建計畫,州府要求聖荷西未來八年興建6萬多個單位住房,這項發展計劃無疑是場及時雨。

今年該公司進行多次社區外展行動,詢問居民對開發這塊地的優先項目,調查發現,居民偏好為單戶住宅、連棟住宅和複式住宅,不歡迎公寓大樓。

居民偏好小型零售店和餐廳,相對不受歡迎的是大型零售店和辦公大樓等,居民也希望有兒童遊樂場,以及自然和開放空間。

對於環保建設,當地居民建議種植耐旱植物,以及使用潔淨能源,例如太陽能,居民不歡迎興建無家可歸或退伍軍人住宅。

發展計劃的最後方案將在8月最後一次的社區工作坊中提出,然後交給市議會審議,預計在9月表決。

查詢詳情,可瀏覽:https://www.sanjoseca.gov/pleasant-hills-golf-course-redevelopment

