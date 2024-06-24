【加州新聞】加州超過42萬醫療人員將延遲加最低工資

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因應加州預算問題，州內超過42萬名醫療人員，原定7月1日加最低工資的計劃將延遲。

州長紐森與民主黨州議員週六達成預算協議，同意延遲約42萬6千名醫護人員的提高最低工資計劃，以彌補州內約468億美元的預算赤字。

加州的醫護人員原定於7月1日將獲得加薪，該計劃旨在在未來十年內，逐步將醫護人員的時薪提高至時薪25美元。

州議會預計這星期將對7月1日開始的財政年度預算案進行表決，根據預算協議，加薪將延遲到最快10月15日開始，不過前提是，加州在7月至9月之間的收入，至少比州官員估計的高3%，否則加薪最晚將延遲到明年1月1日才開始。

州內最大工會之一，時也是民主黨最大的競選捐款者之一，United Healthcare Workers West表示，醫護人員對於今夏未能加薪感到失望，不過雖然計劃延遲，但該工會好不容易爭取到的加薪，還是保留了下來。

加州大多數人的最低工資平均為每小時16美元，而加州快餐店員工的最低工資，在4月增加到每小時20美元，這一變化在全州引發了連鎖反應。

不過為醫護人員提高最低工資則更加複雜，原因是此舉會影響到州預算，因為部分醫護人員是加州政府員工，醫療保險福利也由加州的Medicaid計畫支付。

州長紐森早前表示，提高醫護人員最低工資，將花費州政府約20億美元，但如果延遲到明年1月，該增幅將花費州府普通基金約6億美元，而這數字將每年上升，直到大多數醫護的時薪都達到25美元。

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