【加州新聞】加州超過42萬醫療人員將延遲加最低工資

因應加州預算問題,州內超過42萬名醫療人員,原定7月1日加最低工資的計劃將延遲。

州長紐森與民主黨州議員週六達成預算協議,同意延遲約42萬6千名醫護人員的提高最低工資計劃,以彌補州內約468億美元的預算赤字。

加州的醫護人員原定於7月1日將獲得加薪,該計劃旨在在未來十年內,逐步將醫護人員的時薪提高至時薪25美元。

州議會預計這星期將對7月1日開始的財政年度預算案進行表決,根據預算協議,加薪將延遲到最快10月15日開始,不過前提是,加州在7月至9月之間的收入,至少比州官員估計的高3%,否則加薪最晚將延遲到明年1月1日才開始。

州內最大工會之一,時也是民主黨最大的競選捐款者之一,United Healthcare Workers West表示,醫護人員對於今夏未能加薪感到失望,不過雖然計劃延遲,但該工會好不容易爭取到的加薪,還是保留了下來。

加州大多數人的最低工資平均為每小時16美元,而加州快餐店員工的最低工資,在4月增加到每小時20美元,這一變化在全州引發了連鎖反應。

不過為醫護人員提高最低工資則更加複雜,原因是此舉會影響到州預算,因為部分醫護人員是加州政府員工,醫療保險福利也由加州的Medicaid計畫支付。

州長紐森早前表示,提高醫護人員最低工資,將花費州政府約20億美元,但如果延遲到明年1月,該增幅將花費州府普通基金約6億美元,而這數字將每年上升,直到大多數醫護的時薪都達到25美元。

