【KTSF】

週六晚舊金山(三藩市)灣景區一處草地起火,造成一間倉庫外圍,以及兩英畝土地被燒毀。

舊金山消防週六晚9時接報,灣景區Hawes街夾Underwood Ave一處草地隨風起火,消防到場後將火勢定為一級火警,火勢約2小時後被撲熄,事件導致一間倉庫外圍,以及兩英畝土地被燒毀,事件中無人受傷。

當局表示,該火警純屬意外。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。