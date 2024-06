【KTSF 朱慧琪報導】

專業網絡測試公司發布全球WiFi速度最快的飛機場排行榜,名列第一的機場在哪裡呢?

據寬頻和移動網絡測試公司Ookla的最新報告指出,舊金山(三藩市)國際機場SFO的WiFi速度是全球第一,下載速度中位數在2024年第一季度達到173Mbps,上傳速度更是達到233Mbps。

第二名和第三名的機場分別是新澤西的Newark Liberty國際機場,和紐約的John F. Kennedy國際機場。

Wifi速度最慢的是墨西哥城國際機場,下載速度中位數僅有5Mbps,如果WiFi速度低於25Mbps,使用視頻功能就會很困難,建議轉為手機網絡。

全球手機網絡速度最快的機場是上海虹橋國際機場,速度是341Mbps。

