【灣區新聞】盛桃遭FBI調查 社區人士憂奧克蘭城市發展方向（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

奧克蘭(屋崙)市長盛桃遭FBI調查,社區人士不願針對市長個人發表意見,但擔心奧克蘭城市發展方向。

社區領袖陳錫彭說:「我們希望確保能解決這個問題,因為本市需要一個領導層。」

陳錫彭擔憂,調查的焦點會被轉移。

陳錫彭說:「讓FBI去調查,並確保我們了解發生甚麼事。」

奧克蘭Act Full Gospel基督教會主教Bod Jackson也花了一天的時間,等待了解更多詳情,但他表示,奧克蘭面臨許多不確定性,他感覺像是另一個挫折。

Jackson說:「奧克蘭怎麼了?我只是覺得情非常奇怪,我真的不確定市長若有事發生,誰會領導本市?誰會接管本市?我們有誰來接管本市?」

被盛桃開除的前警察局長Lauren Armstrong說:「我認為關於領導層,我們不能讓它分心,我們必須專心應對眼前的事。」

Armstrong認為,奧克蘭已陷入危機,並將最近一連串的罪案、無家可歸問題和奧克蘭的財政預算問題,歸咎於市府領導階層。

阿拉米達縣選務處已經認證對盛桃的罷免案連署人數,足以放上11月選票,支持罷免的陣營呼籲盛桃應該立刻辭職。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。