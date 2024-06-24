【灣區新聞】盛桃遭FBI調查 社區人士憂奧克蘭城市發展方向（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

奧克蘭（屋崙）市長盛桃遭FBI調查，社區人士不願針對市長個人發表意見，但擔心奧克蘭城市發展方向。

社區領袖陳錫彭說：「我們希望確保能解決這個問題，因為本市需要一個領導層。」

陳錫彭擔憂，調查的焦點會被轉移。

陳錫彭說：「讓FBI去調查，並確保我們了解發生甚麼事。」

奧克蘭Act Full Gospel基督教會主教Bod Jackson也花了一天的時間，等待了解更多詳情，但他表示，奧克蘭面臨許多不確定性，他感覺像是另一個挫折。

Jackson說：「奧克蘭怎麼了？我只是覺得情非常奇怪，我真的不確定市長若有事發生，誰會領導本市？誰會接管本市？我們有誰來接管本市？」

被盛桃開除的前警察局長Lauren Armstrong說：「我認為關於領導層，我們不能讓它分心，我們必須專心應對眼前的事。」

Armstrong認為，奧克蘭已陷入危機，並將最近一連串的罪案、無家可歸問題和奧克蘭的財政預算問題，歸咎於市府領導階層。

阿拉米達縣選務處已經認證對盛桃的罷免案連署人數，足以放上11月選票，支持罷免的陣營呼籲盛桃應該立刻辭職。

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