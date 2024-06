【灣區新聞】舊金山Russian Hill一獨立屋以低於50萬放售 條件是29年後才可入住（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)Russian Hill近日一間獨立屋以低於50萬放售,但是出售的條件是,房屋要在29年後才可以入住,據報這個價格和條件背後,是牽涉著一個關於疑似亞裔的家庭財產權爭鬥。

這間位於Russian Hill North View Court 30號三房兩廁的獨立屋,以48萬8千元放售,現時市價估值是189萬,但是放售條件十分奇怪,買家可能要到2053年才能入住,原因是目前房屋有租戶,而租戶正受舊金山租戶保護,每月租金是416.67元,租約在2018年時訂立,年期到2053年。

目前房屋的現任租戶是83歲的Sandra Lee,她現在與66歲的女兒Cheryl Lee一起住,這間屋是Sandra的繼父在1968年購買,近年業權轉到Sandra的兒子Todd Lee。

根據San Francisco Standard,這間屋放售背後是牽涉著一個關於疑似亞裔的家庭財產權爭鬥,Sandra表示,大好家庭已經破碎,她本人不希望房屋轉手,但家中親人控制了她繼父的生前信託,將房屋放售,好在她繼父在2018年為她訂立了超長期及超低租金的租約。

她說她兒子並不知道繼祖父此舉,現在也只能按照租約的條件,而以遠低於市價放售,並在30年後租約期滿才能交樓。

據了解,這間房屋的業主已經接受了offer,交易已經進行中。

