【灣區新聞】舊金山Russian Hill一獨立屋以低於50萬放售 條件是29年後才可入住（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山（三藩市）Russian Hill近日一間獨立屋以低於50萬放售，但是出售的條件是，房屋要在29年後才可以入住，據報這個價格和條件背後，是牽涉著一個關於疑似亞裔的家庭財產權爭鬥。

這間位於Russian Hill North View Court 30號三房兩廁的獨立屋，以48萬8千元放售，現時市價估值是189萬，但是放售條件十分奇怪，買家可能要到2053年才能入住，原因是目前房屋有租戶，而租戶正受舊金山租戶保護，每月租金是416.67元，租約在2018年時訂立，年期到2053年。

目前房屋的現任租戶是83歲的Sandra Lee，她現在與66歲的女兒Cheryl Lee一起住，這間屋是Sandra的繼父在1968年購買，近年業權轉到Sandra的兒子Todd Lee。

根據San Francisco Standard，這間屋放售背後是牽涉著一個關於疑似亞裔的家庭財產權爭鬥，Sandra表示，大好家庭已經破碎，她本人不希望房屋轉手，但家中親人控制了她繼父的生前信託，將房屋放售，好在她繼父在2018年為她訂立了超長期及超低租金的租約。

她說她兒子並不知道繼祖父此舉，現在也只能按照租約的條件，而以遠低於市價放售，並在30年後租約期滿才能交樓。

據了解，這間房屋的業主已經接受了offer，交易已經進行中。

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