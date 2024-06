【有線新聞】

美國前總統特朗普表示,已選定副手,但暫時保密。

特朗普到費城拉票,接受全國廣播公司專訪時稱,已決定好副手人選,但沒有向任何人透露。這人好可能在周四,他與總統拜登的辯論出現。

特朗普稱期待這場辯論,相信拜登正閉門準備。

知情人士透露,副手的熱門人選包括北達科他州州長伯古姆、俄亥俄州參議員萬斯,佛羅里達州參議員魯比奧亦是考慮之列。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。