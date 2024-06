【有線新聞】

阿肯色州福代斯市一間雜貨店發生槍擊案,造成3死,10人受傷,包括兩名警員。

大批警員和多架警車包圍雜貨店和封鎖附近調查,警方說當地周五接近中午接報,一名獨行槍手在雜貨店行兇,槍傷多名民眾,接報到場的警員和槍手駁火,將他打傷制服。

警方說正調查他的犯案動機,暫時未有公開他的身份,槍手和受傷兩名警員,都無生命危險。

