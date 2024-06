【全國新聞】盛桃遭FBI搜查受關注 垃圾回收公司業主Duong家族背景曝光（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聯邦調查局人員週四清晨突襲搜查奧克蘭市長盛桃的住家,以及一間垃圾回收公司業主、Duong/楊氏父子住所,帶您了解這個家族的背景。

本地5號電視台KPIX在2015年,曾經報導過Duong/楊氏家族發跡的過程,1975年南越政權易手,楊氏一家被越共沒收財產後投奔怒海,最後來到美國,在舊金山田德隆區定居下來,一家人從街上撿紙板賺錢,直到在奧克蘭開了第一家回收倉庫。

1992年,California Waste Solutions,簡稱CWS的公司成立,現在已經價值數億美元,擁有300名員工,並在家鄉越南也開了回收公司,投資越南。

David Duong的兒子Andy Duong,位於Viewcrest的家,週四也被聯邦調查局突擊搜查,Andy與政界關係良好,去年奧克蘭市長盛桃和港務局官員前往越南,就是由他安排。

在他的IG照片,都是跟達官顯貴的合照,包括總統拜登。

根據舊金山紀事報(San Francisco Chronicle),Duong/楊氏父子在當地氏頗具爭議的政治權力人物。

奧克蘭市府律師辦公室在2017年3月,控告CWS公司利用與市政府簽訂的合約中的起草錯誤,向客戶收取的費用高達CWS依法獲准向業主收取的最高金額的25倍,費用總計超過500萬。

而在訴訟期間,CWS還以「人頭捐款人」(straw donors),向候選人控制的委員會捐款,然後再由真正的捐款者償還。

2019年,奧克蘭公共道德委員,針對當時還是市議員的盛桃和其他候選人被指控輸送非法競選捐款的事情展開調查,Andy Duong也因涉嫌競選捐款洗錢而被調查,但調查仍未有結果。

舊金山紀事報報導,面對一連串的調查和訴訟,Duong/楊氏去年還安排了市長和奧克蘭港務委員參訪越南,紀錄顯示,與楊氏關係密切的「美國越南人商業聯會」支付了所有經費,不過商會主任說,商會以東道主身份安排行程,並先墊付費用,後來港口局支付旅行費用。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。