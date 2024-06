【KTSF】

中半島San Mateo警方拘捕4名疑犯,他們涉嫌在一間運動品牌連鎖店,盜竊價值超過一萬元的商品。

San Mateo警方上星期四約下午2時接報,Hillsdale購物中心內的運動品牌連鎖店Lululemon發生盜竊案,警方到場後,見到3名疑犯跑出商店,並登上一架接應的白色Subaru Outback汽車逃離。

經調查,警方得知疑犯偷走了近一萬元的衣物。

隨後警方追蹤疑犯至舊金山(三藩市),但因疑犯的汽車危險駕駛,考慮到其他司機和行人安全,警方而停止追捕。

後來在舊金山警方協助下,發現了疑犯駕駛的汽車,並確認是報失車輛,當局迅速拘捕4名年齡介乎27歲至32歲的疑犯,並起出贓物。

目前4名疑犯正面臨有組織零售盜竊、重大盜竊,和二級入屋等罪的指控。

