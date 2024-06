【灣區新聞】盛桃前幕僚長爆料 指控盛桃男友在幕後操控

【KTSF】

奧克蘭(屋崙)市長盛桃住所遭FBI突擊搜查事件持續發酵,盛桃的前幕僚長Renia Webb日前透露,當年辭職的原因,包括擔心盛桃可能涉及利益輸送,同時指控盛桃的男朋友在幕後操控。

Webb和盛桃曾經密切合作一年零四個月,而在盛桃擔任奧克蘭第4選區市議員期間,Webb是盛桃的得力助手,並曾義務幫忙2022年盛桃競選市長。

Webb說:「現在很多東西都浮上檯面了,而這就是在盛桃勝選市長不久後我辭職的原因。」

Webb對於FBI上週四突擊搜查盛桃的住所,傷心大過驚訝。

Webb說:「我不感到驚訝,我只認為真相終於浮上檯面了。」

Webb指控盛桃的男友Andre Jones,是盛桃的幕後操縱者,並在盛桃競選市長期間和獲勝後進行利益輸送,承諾他人各種利益,讓各方人士利用金錢換取利益。

Webb說:「我發現是她(盛桃)男友Andre,一直向他人承諾可以在我們的政府中工作,向他人承諾在不同的委員會和董事會中任命他們,這些人告訴我,有人答應給他們職位,他們的嘴裏總是會說是Andre,他們會說,是Andre答應我的。」

Webb聲稱,Andre在背後控制盛桃,發號施令逼迫盛桃做一些自己並不相信盛桃會做的事情,而盛桃也順著Andre,並不反抗。

Webb說,Andre和盛桃之前再為市議員Rebecca Kaplan工作時結識,Andre是幕僚長,盛桃是實習生。

Webb說:「當我第一次在盛桃住所向她提起,一些人因為Andre的承諾來找我,盛桃對我的回應是:別管Andre,你將賺取接近20萬美元,這個回應傷了我的心,我看著她告訴她:我不在乎錢。」

在11月盛桃贏得市長選舉後,Webb隨即在2022年除夕夜辭職,稱市議會忽視了自己的投訴,而道德委員會也只回覆一封電郵,要求提供證據,但Webb並無法提出物證,因此投訴不成。

Webb指,盛桃當時否認了所有指控,並向其他人表示,Webb心懷不滿,並有精神健康問題,因此說謊。

Webb表示,2023年2月3號,FBI曾聯繫自己,進行了兩個半小時的問話,問題圍繞盛桃的競選資金。

Webb說:「是關於競選捐款,關於港口的一些任命。」

Webb表示,FBI當時沒有提供調查的具體細節,也不清楚FBI這次突襲搜查盛桃的住所,是否和利益輸送的指控有關。

至今,FBI對突襲搜查行動仍然沒有透露原因,雖然FBI沒有表明指控盛桃或Andre有任何不當行為,Webb認為盛桃應該辭職。

而根據本地五號電視台稍早的報導,盛桃的代表律師暫時沒有對利益輸送的指控作出回應。

Andre目前則暫時拒絕回應媒體,也不清楚其是否已聘請律師。

