【灣區新聞】盛桃前幕僚長爆料 指控盛桃男友在幕後操控

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奧克蘭（屋崙）市長盛桃住所遭FBI突擊搜查事件持續發酵，盛桃的前幕僚長Renia Webb日前透露，當年辭職的原因，包括擔心盛桃可能涉及利益輸送，同時指控盛桃的男朋友在幕後操控。

Webb和盛桃曾經密切合作一年零四個月，而在盛桃擔任奧克蘭第4選區市議員期間，Webb是盛桃的得力助手，並曾義務幫忙2022年盛桃競選市長。

Webb說：「現在很多東西都浮上檯面了，而這就是在盛桃勝選市長不久後我辭職的原因。」

Webb對於FBI上週四突擊搜查盛桃的住所，傷心大過驚訝。

Webb說：「我不感到驚訝，我只認為真相終於浮上檯面了。」

Webb指控盛桃的男友Andre Jones，是盛桃的幕後操縱者，並在盛桃競選市長期間和獲勝後進行利益輸送，承諾他人各種利益，讓各方人士利用金錢換取利益。

Webb說：「我發現是她（盛桃）男友Andre，一直向他人承諾可以在我們的政府中工作，向他人承諾在不同的委員會和董事會中任命他們，這些人告訴我，有人答應給他們職位，他們的嘴裏總是會說是Andre，他們會說，是Andre答應我的。」

Webb聲稱，Andre在背後控制盛桃，發號施令逼迫盛桃做一些自己並不相信盛桃會做的事情，而盛桃也順著Andre，並不反抗。

Webb說，Andre和盛桃之前再為市議員Rebecca Kaplan工作時結識，Andre是幕僚長，盛桃是實習生。

Webb說：「當我第一次在盛桃住所向她提起，一些人因為Andre的承諾來找我，盛桃對我的回應是：別管Andre，你將賺取接近20萬美元，這個回應傷了我的心，我看著她告訴她：我不在乎錢。」

在11月盛桃贏得市長選舉後，Webb隨即在2022年除夕夜辭職，稱市議會忽視了自己的投訴，而道德委員會也只回覆一封電郵，要求提供證據，但Webb並無法提出物證，因此投訴不成。

Webb指，盛桃當時否認了所有指控，並向其他人表示，Webb心懷不滿，並有精神健康問題，因此說謊。

Webb表示，2023年2月3號，FBI曾聯繫自己，進行了兩個半小時的問話，問題圍繞盛桃的競選資金。

Webb說：「是關於競選捐款，關於港口的一些任命。」

Webb表示，FBI當時沒有提供調查的具體細節，也不清楚FBI這次突襲搜查盛桃的住所，是否和利益輸送的指控有關。

至今，FBI對突襲搜查行動仍然沒有透露原因，雖然FBI沒有表明指控盛桃或Andre有任何不當行為，Webb認為盛桃應該辭職。

而根據本地五號電視台稍早的報導，盛桃的代表律師暫時沒有對利益輸送的指控作出回應。

Andre目前則暫時拒絕回應媒體，也不清楚其是否已聘請律師。

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