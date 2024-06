【灣區新聞】盛桃是奧克蘭首位苗族市議員 11月面臨罷免公投

【KTSF 張麗月報導】

奧克蘭(屋崙)市長盛桃將於11月面臨罷免公投,是13年來首次有大城市的市長面對罷免公投,盛桃是加州首位苗族女性當選一個大城市的市長,也是奧克蘭首位苗族市議員。

39歲的盛桃在去年1月開始她的奧克蘭市長任期,她在加州中部Stockton市長大,父母是寮國(老撾)苗族難民,最後移民到美國。

盛桃在十兄弟姐妹中排第七,她自幼生活在貧困家庭,年幼時大部份時間住在公屋。

盛桃在17歲時搬離家庭,到20歲時搬到奧克蘭居住,期間經歷過家庭暴力,當她懷孕期間與伴侶分手,育有一名兒子。

盛桃畢業於栢克萊加州大學,主修法律,2018年開始競選公職,爭奪奧克蘭市議會第四選區,結果以過半票數輕鬆擊敗其他參選人。

她在2019年1月開始奧克蘭市議員任期,期間也曾擔任過奧克蘭市議會臨時主席。

盛桃去年1月就任奧克蘭市長,當時37歲,是奧克蘭75年來最年輕的市長,也是全美大城市中首位苗族市長。

不過面對奧克蘭罪案上升,盛桃又開除了時任警察局長LeRonne Armstrong,令她面對諸多壓力,而奧克蘭選民將於11月投票,以決定是否罷免盛桃。

