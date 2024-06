【KTSF】

灣區多個城市的市長,包括舊金山、聖荷西以及柏克萊市等,週四在舊金山Mission區宣布支持一項200億元的住房公債提案,資助達成區域的住房目標,原本奧克蘭市長盛桃也預計要出席,不過沒有現身。

灣區住房金融管理局將在週三投票決定,是否將這項住房公債提案放上11月的選票上,交由灣區九個縣的選民公投。

該提案建議發行200億公債,資助在灣區興建9萬個可負擔住房單位,提案需要得到55%灣區選民支持才能通過。

在加州住房要素的指標壓力下,灣區的市長們都努力設法達成加州所規定新增住房數量的目標,灣區九個縣的101個城市,必須在2031年之前,興建合共約44萬1千個全新的住宅單位。

