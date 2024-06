【灣區新聞】舊金山Great Highway應否永久禁止私家車進入再度受關注（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

舊金山(三藩市)日落區Great Highway應否永久禁止私家車進入,一直是社區內的熱門話題,有市議員向選務處提交提案,希望列入11月選票上,由選民決定是否將Great Highway兩英里長的道路,建造成為一座海濱公園,本台記者就此議題訪問了提出這項選舉提案的市議員殷嘉立,以及附近民眾,一起來聽聽他們的看法。

舊金山的選民今年11月有機會投票決定,是否贊成關閉Lincoln Way至Sloat大道的Great Highway禁止私家車進入,從而將這一段道路轉變為海濱公園。

2020年疫情期間,市府一度關閉Great Highway,讓它成為海濱公園,市民可以在這裡散步、騎單車和踩滑板。

日落區居民Alex說:「我住在附近,有個兩歲大的兒子,我們愛上了這裡在疫情時只容許行人進入的公園。」

2021年8月學校開課時,市府重開Great Highway,方便家長開車接送孩子,但週末期間禁止車輛通行。

舊金山市議會5名市議員,包括代表日落區的殷嘉立,提出將關閉Great Highway的提案列入今年11月選舉。

殷嘉立表示,由於海岸侵蝕,還有風沙的影響,市府每年花費80到170萬元用以清除Great Highway上的沙子,本台記者走訪現場,也看到市政車輛正在清除風沙。

市議會今年5月份宣布永久關閉Great Highway的Sloat街以南部分,通向Daly city的部分也都已經已經關閉。

另外,Great highway上的交通燈因為海風侵蝕跟,年久失修等原因需要更換,預計將要花費800萬元。

殷嘉立說:「需要數以百萬元更換交通等,如果這裡變成公園,我們可以用這筆錢投入建設公園及改善Lincoln日落區交通。」

附近居民的看法是什麼?

日落區居民Tony說:「我一直思考這問題,我住在距離這裡不遠,我開車,我從前可以通過道路的南段,現在不可以,我能接受,但我懷念從前開車的方便,變成公園也好,我仍然未決定。」

日落區居民Eric說:「我個人傾向支持道路開放,我明白因為保護環境而關閉道路,但我可能改變主意,對於經常使用這道路的人來說,我現在會投票,贊成保持道路通車,因為這條道路現在極為方便駕駛者。」

如果Great Highway一旦關閉之後,對交通有何影響,殷嘉立表示會改善Lincoln Way的交通設施。

殷嘉立說:「Lincoln Way所有停車標誌我們會改為交通燈。」

