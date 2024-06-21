【灣區新聞】舊金山Great Highway應否永久禁止私家車進入再度受關注（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

舊金山（三藩市）日落區Great Highway應否永久禁止私家車進入，一直是社區內的熱門話題，有市議員向選務處提交提案，希望列入11月選票上，由選民決定是否將Great Highway兩英里長的道路，建造成為一座海濱公園，本台記者就此議題訪問了提出這項選舉提案的市議員殷嘉立，以及附近民眾，一起來聽聽他們的看法。

舊金山的選民今年11月有機會投票決定，是否贊成關閉Lincoln Way至Sloat大道的Great Highway禁止私家車進入，從而將這一段道路轉變為海濱公園。

2020年疫情期間，市府一度關閉Great Highway，讓它成為海濱公園，市民可以在這裡散步、騎單車和踩滑板。

日落區居民Alex說：「我住在附近，有個兩歲大的兒子，我們愛上了這裡在疫情時只容許行人進入的公園。」

2021年8月學校開課時，市府重開Great Highway，方便家長開車接送孩子，但週末期間禁止車輛通行。

舊金山市議會5名市議員，包括代表日落區的殷嘉立，提出將關閉Great Highway的提案列入今年11月選舉。

殷嘉立表示，由於海岸侵蝕，還有風沙的影響，市府每年花費80到170萬元用以清除Great Highway上的沙子，本台記者走訪現場，也看到市政車輛正在清除風沙。

市議會今年5月份宣布永久關閉Great Highway的Sloat街以南部分，通向Daly city的部分也都已經已經關閉。

另外，Great highway上的交通燈因為海風侵蝕跟，年久失修等原因需要更換，預計將要花費800萬元。

殷嘉立說：「需要數以百萬元更換交通等，如果這裡變成公園，我們可以用這筆錢投入建設公園及改善Lincoln日落區交通。」

附近居民的看法是什麼？

日落區居民Tony說：「我一直思考這問題，我住在距離這裡不遠，我開車，我從前可以通過道路的南段，現在不可以，我能接受，但我懷念從前開車的方便，變成公園也好，我仍然未決定。」

日落區居民Eric說：「我個人傾向支持道路開放，我明白因為保護環境而關閉道路，但我可能改變主意，對於經常使用這道路的人來說，我現在會投票，贊成保持道路通車，因為這條道路現在極為方便駕駛者。」

如果Great Highway一旦關閉之後，對交通有何影響，殷嘉立表示會改善Lincoln Way的交通設施。

殷嘉立說：「Lincoln Way所有停車標誌我們會改為交通燈。」

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