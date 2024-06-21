【灣區新聞】Antioch市發生十多宗銀行尾隨劫案 警拘兩疑犯（視頻）

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近三個月，Antioch市發生多宗銀行尾隨搶劫案，警方拘捕了兩個疑犯，但警方呼籲市民仍需要謹慎出行。

據警方表示，3月底以來，在Antioch市商業區域和居民區域，發生了約十宗銀行尾隨搶劫逃逸案，警方拘捕兩個疑犯，其中一個攜帶火器。

在這接近十起案件中，6起發生於不同的Chase Bank，2起發生於Bank of America，嫌疑人有騎單車，也有開車，通常作案於銀行drive-up、停車場和居民住宅外，他們搶劫現金，還有錢包、手機和珠寶。

在5月22日發生的案件中，受害人離開Chase銀行回家，被賊匪用武力推跌，手袋被搶走。

在5月23日凌晨時，兩名Contra Costa縣園遊會僱員到銀行存款時，被持械匪徒行劫，損失9萬元款項。

在6月11日的案件中，受害人離開Chase銀行，駕車駛至一個十字路口時，有匪徒突然走近企圖打破車窗打劫，受害人見狀駕車離開，沒有損失財物。

警方表示目前還不能確認所有嫌疑人已逮捕歸案，并呼籲市民出行謹慎小心，注意周遭環境，切勿攜帶大量財物。

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