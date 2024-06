【灣區新聞】Antioch市發生十多宗銀行尾隨劫案 警拘兩疑犯（視頻）

【KTSF】

近三個月,Antioch市發生多宗銀行尾隨搶劫案,警方拘捕了兩個疑犯,但警方呼籲市民仍需要謹慎出行。

據警方表示,3月底以來,在Antioch市商業區域和居民區域,發生了約十宗銀行尾隨搶劫逃逸案,警方拘捕兩個疑犯,其中一個攜帶火器。

在這接近十起案件中,6起發生於不同的Chase Bank,2起發生於Bank of America,嫌疑人有騎單車,也有開車,通常作案於銀行drive-up、停車場和居民住宅外,他們搶劫現金,還有錢包、手機和珠寶。

在5月22日發生的案件中,受害人離開Chase銀行回家,被賊匪用武力推跌,手袋被搶走。

在5月23日凌晨時,兩名Contra Costa縣園遊會僱員到銀行存款時,被持械匪徒行劫,損失9萬元款項。

在6月11日的案件中,受害人離開Chase銀行,駕車駛至一個十字路口時,有匪徒突然走近企圖打破車窗打劫,受害人見狀駕車離開,沒有損失財物。

警方表示目前還不能確認所有嫌疑人已逮捕歸案,并呼籲市民出行謹慎小心,注意周遭環境,切勿攜帶大量財物。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。