【KTSF 張麗月報導】

加州最高法院週四裁定「限制加稅」的提案,將不會出現在11月的選票上。

這項加州提案旨在令加稅更難實現,提案要求任何加稅議案,都必須得到選民投票通過,同時提案也建議提高對地方加稅門檻,要求所有地方加稅議案,必須得到3分之2選民贊成票,而不是簡單多數票才可以通過。

州長紐森和州議會的民主黨人聯手提出訴訟,要求將這項提案從選票上移除,加州最高法院週四顯然站在州長一邊,一致裁定,這項提案違反加州憲法,因此任何限制加稅的提案,將不會出現在11月的選票上。

撰寫裁決意見書的加州大法官Goodwin Liu指出,「限制加稅」提案將會打亂政府的基本計劃,可能只有透過修訂加州憲法才可以執行。

