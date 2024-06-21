【全國新聞】夏季踏入第一天 全美各地都面對惡劣天氣

June 21, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(KUVN / Lili Carrillo)

【KTSF 朱慧琪報導】

週四是正式踏入夏季的第一天，不過全美各地都面對著惡劣天氣，包括酷熱天氣、山火肆虐和風暴。

大家不需要做氣象專家，都知道今年夏季的第一天天氣不佳。

中西部和東北部部份地區週二處於高溫警報之下，

高溫會導致空氣質素問題和其他健康問題，紐約通報指，近期與高溫相關到訪急症案件增加了72%，同時動物也面臨危險，因為動物非常難調節體溫。

與此同時，墨西哥灣沿岸地區正遭受熱帶風暴Alberto的侵襲，德州超過50個縣出現了水龍捲和水浸，並且發布了災難聲明。

South Padre Island消防局局長Jim Pigg說：「水位現已蓋過沙丘，當前海灘絕對不安全。」

附近的州份也在應對水位高漲的情況，這場暴雨有助於撲滅新墨西哥州正在燃燒的山火，但燒焦的土地和風暴，形成了危險的組合，當地的Ruidoso河的水位，在15分鐘內上升了6英尺，水浸對於正逃離山火的人來說帶來了另一個憂慮。

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