【灣區新聞】舊金山巨人隊舉辦Willie Mays紀念活動（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

舊金山(三藩市)巨人隊週四舉辦Willie Mays的紀念活動,除了開放球場,讓球迷觀看巨人和紅雀的黑人聯盟紀念賽,更在球場外野擺放24號的大型雕像,與紀念冊簽名台,全場近上千球迷一起來緬懷這位舊金山的棒球英雄。

Oracle Park的外野草皮上,數百名球迷在場中一一坐著,回看著Willie Mays的一幕幕經典表現,以及他曾待過的黑人聯盟Negro League,在1950年代的點滴歷史。

球迷們也在外野排起長龍,就為了在紀念台的簽名簿上留下對Mays的懷念和不捨。

這位誕生於1931年的棒球傳奇,五拍子的身手,除了創造許多難得的數據紀錄及經典表現外,更乘載著許多美國棒球歷史上的珍貴記憶,他的離世反而更讓人感受到,他在球場上所創下的傳奇,以及橫跨棒球史上數十載的偉大。

John Frankel,舊金山巨人球迷說:「我曾有機會得到他簽名的棒球,那時我十歲,之後我等了十年左右的時間,然後在燭台球場見到他,讓他簽了那個球,今天那個球還在我家,上面寫著,「最好的祝願來自Wllie Mays」,我認識他很久了,一生中大概見過他打過六次球,他是一位偉大的球員,一個傳奇,一個偶像,他是最棒的無庸置疑,偉大的人

除了對棒球界的影響,Willie Mays對舊金山這個城市也有莫大的影響力,很多人隨著Willie Mays的棒球生涯一同成長,Willie Mays也承載着他們的生命記憶。

就因為有這樣的偉大球員,巨人隊不但球場的地址,就是由Mays的名字和背號所組成,而舊金山更是有專屬的Willie Mays Day,從小在舊金山長大的日僑Bob Tanaka,就是一路看著Willie Mays而成長,他的人生也就跟Willie Mays的棒球生涯貼合,緊緊相隨。

Bob Tanaka,巨人隊球迷說:「我是在舊金山灣區長大的,我已67歲了,所以喜歡他超過60年了,他是我童年的英雄,所以我知道這一天遲早會到來,當這件事在幾天前發生時,我感覺我的童年有一部份離我而去了,所以顯然我感到很難過,但我來這裡是為了慶祝他的生命,我覺得這對我這個年齡段的人,在灣區和整個美國來說都是一個重要的時刻

而週四遠在阿拉巴馬州伯明罕這個Mays的出生地,同時也是他當時效力黑人聯盟伯明罕男爵隊的主場Rickwood Field所舉辦的黑人聯盟紀念賽,一切的一切除了紀念過去,緬懷Mays,更透露出美國是如何對運動文化與對歷史的尊重。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。