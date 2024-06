【加州新聞】Solano縣擬建新城市 如何為未來數十萬居民供水惹關注

【KTSF 張擎鳳報導】

一間地產公司擬議在加州Solano縣建立一個新城市,此舉引起了一些人的注意,市府領導人質疑,該地產公司如何為未來當地數十萬居民供水。

地產公司California Forever在星期二提出新承諾,希望能夠平息大眾對Sonalo縣新城市供水問題的擔憂。

California Forever基礎設施主管Bronson Johnson說:「專家確認我們有多元水源組合,不會影響Solano縣周邊任何城市的水源或供應。」

Johnson表示,他們擁有的6萬英畝農田上的地下水和地表水,在妥善管理下足以支持首批10萬名居民的使用。

如果California Forever想建造一座有40萬人口的新城市,他們現在還必須要證明,即使在乾旱期間也能向居民充份供水。

為了擴大水資源的規模,他們表示,將從縣外其他地方購買水權,回收廢水,並努力補充現有地下水。

Benicia市長Steve Young擔任Solano縣水務局董事會成員,他反對矽谷億萬富翁支持的這項新城市計劃。

Young說:「他們未必想遵守規則,那是科技人的行事方式。」

他希望該公司提出更多證據,證明其水資源計劃可行,而不是一味承諾。

Young說:「雖然他們有很多錢來開發新城市,但未來居民要持續承擔其成本,到時開發商早就離開了。」

該地產公司建造新城市的計劃,也遭到一些社區成員的強烈批評,他們舉行集會反對該計劃。

該公司必須說服Solano縣選民支持,否則有關計劃在今年11月大選後便會終止。

