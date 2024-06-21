【加州新聞】Solano縣擬建新城市 如何為未來數十萬居民供水惹關注

【KTSF 張擎鳳報導】

一間地產公司擬議在加州Solano縣建立一個新城市，此舉引起了一些人的注意，市府領導人質疑，該地產公司如何為未來當地數十萬居民供水。

地產公司California Forever在星期二提出新承諾，希望能夠平息大眾對Sonalo縣新城市供水問題的擔憂。

California Forever基礎設施主管Bronson Johnson說：「專家確認我們有多元水源組合，不會影響Solano縣周邊任何城市的水源或供應。」

Johnson表示，他們擁有的6萬英畝農田上的地下水和地表水，在妥善管理下足以支持首批10萬名居民的使用。

如果California Forever想建造一座有40萬人口的新城市，他們現在還必須要證明，即使在乾旱期間也能向居民充份供水。

為了擴大水資源的規模，他們表示，將從縣外其他地方購買水權，回收廢水，並努力補充現有地下水。

Benicia市長Steve Young擔任Solano縣水務局董事會成員，他反對矽谷億萬富翁支持的這項新城市計劃。

Young說：「他們未必想遵守規則，那是科技人的行事方式。」

他希望該公司提出更多證據，證明其水資源計劃可行，而不是一味承諾。

Young說：「雖然他們有很多錢來開發新城市，但未來居民要持續承擔其成本，到時開發商早就離開了。」

該地產公司建造新城市的計劃，也遭到一些社區成員的強烈批評，他們舉行集會反對該計劃。

該公司必須說服Solano縣選民支持，否則有關計劃在今年11月大選後便會終止。

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