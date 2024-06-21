【加州新聞】Solano縣擬建新城市 如何為未來數十萬居民供水惹關注

June 21, 2024 新聞, 全國消息, 加州新聞
(KTSF)

【KTSF 張擎鳳報導】

一間地產公司擬議在加州Solano縣建立一個新城市，此舉引起了一些人的注意，市府領導人質疑，該地產公司如何為未來當地數十萬居民供水。

地產公司California Forever在星期二提出新承諾，希望能夠平息大眾對Sonalo縣新城市供水問題的擔憂。

California Forever基礎設施主管Bronson Johnson說：「專家確認我們有多元水源組合，不會影響Solano縣周邊任何城市的水源或供應。」

Johnson表示，他們擁有的6萬英畝農田上的地下水和地表水，在妥善管理下足以支持首批10萬名居民的使用。

如果California Forever想建造一座有40萬人口的新城市，他們現在還必須要證明，即使在乾旱期間也能向居民充份供水。

為了擴大水資源的規模，他們表示，將從縣外其他地方購買水權，回收廢水，並努力補充現有地下水。

Benicia市長Steve Young擔任Solano縣水務局董事會成員，他反對矽谷億萬富翁支持的這項新城市計劃。

Young說：「他們未必想遵守規則，那是科技人的行事方式。」

他希望該公司提出更多證據，證明其水資源計劃可行，而不是一味承諾。

Young說：「雖然他們有很多錢來開發新城市，但未來居民要持續承擔其成本，到時開發商早就離開了。」

該地產公司建造新城市的計劃，也遭到一些社區成員的強烈批評，他們舉行集會反對該計劃。

該公司必須說服Solano縣選民支持，否則有關計劃在今年11月大選後便會終止。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*