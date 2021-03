加州水資源局預測今年可能面臨乾旱（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州水資源局預測,由於今冬降雪量不足,加州今年可能面臨乾旱。

加州水資源局在Sierra山區測量積雪量,顯示今冬至今的降雪量以及水庫的儲水量,都低於正常的平均水平,與歷史最高紀錄的3月2日相比,目前的積雪量只有61%,與4月1日相比則只有54%。

由於Sierra山區的積雪量佔加州水資源的三成,因此是預測加州整體水資源的重要組成部分。

水資源局的調查還發現,北加州以及Sierra中部山區降雪量明顯要比南部山區多,但州內最大的幾個水庫,總貯存量只有38%到68%,因此今年很可能是連續第二個乾旱年。

而上一次加州出現連續乾旱是2012到2016年,其中2014和15年是加州有記錄以來最熱的兩年,去年則是第三熱的一年。

水資源局表示,接下來如果沒有數個風暴,今年就會成為乾旱年。

加州水資源局降雪調查負責人Sean De Guzman說:「3月從乾旱開始,但本週末和下週我們會看到一場小風暴出現,但這仍不是一場值得大書特書的風暴。」

最新的美國乾旱監測報告也顯示,加州有超過九成九的地區都有乾旱或異常乾旱跡象,當局因此呼籲現在就應該著手做好應對乾旱的準備。

